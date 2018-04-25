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Премию ЕС по литературе получила литовская писательница Д. Опольскайте

Daina Opolskaitė ir leidyklos „Tyto alba“ projektų vadovė Jurgita Ludavičienė/ Фото Leidykla «Tyto alba»/ facebook.com

Литовская писательница Дайна Опольскайте за книгу новелл «Пирамиды дней» удостоена премии Евросоюза (ЕС) в области литературы, сообщило издательство Tyto alba, в котором вышла книга.

Премия вручена писательнице в среду вечером в Брюсселе. Д. Опольскайте стала четвертой литовской писательницей, удостоенной этой престижной премии, которая была учреждена десять лет назад.

«Пирамиды дней» участвует и в выборах «Книги года» в Литве.

Д. Опольскайте раньше писала для подростков, а книгу для взрослых она издала после 18-тилетнего перерыва. Как сообщает издательство, комиссия, оценивавшая эту книгу новелл, подчеркнула, что это классический малый жанр, в котором автор мастерски развивает действие и взвешивает каждое слово.

Цель литературной премии ЕС – привлечь внимание к литературным талантам во всей Европе, современной европейской литературе и языковому наследию. Лауреаты премии получают денежный приз, их книги переводятся на другие языки, устраиваются их презентации на международных мероприятиях.

Книгой Д. Опольскайте «Пирамиды дней» уже заинтересовались и намерены издать венгерские, хорватские, сербские, македонские и болгарские издатели.

Премия ЕС в области литературы существует с 2009 года. Ее также удостоены Лаура Синтия Черняускайте (2009), Гедра Радвилавичюте (2012) и Ундине Радзявичюте (2015).

В этом году вместе с Д. Опольскайте премии получили еще тринадцать писателей.

We are LIVE from the EU Prize for Literature Awards — Tune in!

Posted by Creative Europe on 2019 m. spalio 2 d., trečiadienis
BNS
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