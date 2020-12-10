Премию свободы могла бы принять С. Тихановская – В. Чмилите-Нильсен

И она, и спикер отметили, что символически премию могла бы принять проживающая сейчас в Вильнюсе Светлана Тихановская.

«Вчера у меня была удаленная встреча со С. Тихановской. Думаю, что было бы символично, и можно было бы обсудить вручение ей, как символу оппозиции», – сказал В. Чмилите-Нильсен.

Сейм Литвы учредил Премию Свободы 15 сентября 2011 года, приняв специальный закон. Премия составляет 5 тыс. евро. Она вручается ежегодно, 13 января на торжественном заседании парламента, в День защитников свободы Литвы.

Учрежденной сеймом Премии свободы удостаиваются люди за заслуги перед свободой, демократией и правами человека. Этой премией также оценивается вклад лиц и организаций в дело улучшения межгосударственного сотрудничества в контексте борьбы за самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.