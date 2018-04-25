Преподобные Феодор-Феодосий Острожский и Елисей Лавришевский

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Сегодня мы завершаем наш цикл рассказов о святых Литовской земли.

В православном именослове немало святых воинов. Правда, чина такого — «святой воин» не существует. Прославились они в Церкви другими подвигами. Это, например, великомученики Димитрий Солунский и Феодор Тирон, Великий князь Александр Невский и праведный Феодор Ушаков.

Князь Федор Острожский в историю Великого Княжества Литовского тоже вошел как воин. И еще как основатель, вместе с отцом, знаменитого литовского княжеского рода. Одного из потомков, правнука Федора Даниловича, Константина Острожского мы неоднократно упоминали. А если копнуть глубже, род этот идет от равноапостольного Владимира, крестителя Руси, а следовательно, от Рюрика.

Федор родился около 1360 года. В 1410 году он принимает участие в Грюнвальдской битве против Тевтонского ордена. Позже участвует в гуситских войнах на стороне Яна Жижки. От гуситов он позаимствовал такую военную хитрость, как таборы. Это несколько связанных цепями возов, между которыми устанавливались щиты с отверстиями для стрельбы. Такие мобильные крепости использовали казаки и, в частности, позже они сыграли немалую роль в победоносной битве при Молодях против крымского хана Девлет-Гирея в 1572 году.

Конец XIV — начало XV в. – период междоусобных войн за великокняжеский престол в Литве. Во время Луцкой (1431) и гражданской войны (1432-1438) между Ягайлой и его младшим братом Швитригайлой Острожский встает на сторону последнего. Ягайла, он же Владислав II, принял католичество ради того, чтобы стать польским королем, хотя был крещен матерью тверской княжной Иулианией в православии. И своих бывших братьев по вере гнобил с пылкостью неофита. В то время Швитригайла был сторонником Москвы и защитником православия. Поэтому вопроса, на чьей стороне быть, для Острожского не стояло. А еще раньше, в 1408 году, Федор освободил королевского брата из заточения в Кременецком замке. Правда, страдающий патологической подозрительностью тогда уже великий князь, опасавшийся усиления своего союзника, заключил Феодора в 1435 году в темницу, но народ, любивший его, поднял мятеж, и Острожский был освобожден.

Не следует считать Швитригайлу белым и пушистым. Все его игры с православием носили исключительно политический характер. Нрав у князя был не только подозрительный, но и вспыльчивый. Вероятно, из-за этого он не задержался долго на великокняжеском троне. Всего два года — с 1430 по 1432. Правда, некоторые считали его великим до конца десятилетия. Большая часть жителей ВКЛ были «греческого обряда», поэтому его и поддерживали. Но, после того, как он сжег на костре митрополита Герасима, заподозрив того в измене, многие от него отвернулись.

После смерти Ягайлы на Польский престол взошел его сын Владислав III. Он учел ошибки отца — и даровал равные права своим и католическим, и православным подданным.

Федор Острожский в 1440 году постригается в монахи и уходит в Киево-Печерский монастырь. Он поселяется в Дальних пещерах преподобного Феодосия Печерского и получает его имя. Преподобный Феодор-Феодосий умирает около 1446 года. Правда, некоторые историки относят эту дату на сорок лет позднее, что возможно, но маловероятно. Хотя в церковных источниках фигурирует именно 1483 год. Мощи его покоятся в Дальних пещерах. Преподобный Феодор-Феодосий по праву заслужил быть сопричтенным к сонму святых отцов Киево-Печерских — и своей многотрудной мирской жизнью в борьбе за веру, и блаженной старостью в тихом иноческом подвиге. Его память совершается 24 (11 по старому стилю) августа и в Соборах Киево-Печерских и Литовских святых.

Если делать все по правилам, то автор должен был бы начать цикл статей именно с Елисея Лавришевского, самого древнего из литовских святых. Но у него (автора) с раннего детства были трудности с цифрами. Это во-первых. А во-вторых, он решил действовать не по формальной логике, а по богослужебной. А согласно ей, в конце группы текстов (стихир, тропарей и т.д.) всегда исполняется текст очень важный. Как бы ставится жирная точка. Вот такой точкой в финале нашего цикла и будет рассказ о преподобном Елисее.

Обычно житие Елисея повествует следующее (в предельно кратком пересказе): сын Великого князя Тренеты (Treniota) или Тройдена (Трайдяниса) Римунт крестился, стал монахом Елисеем и недалеко от Новогрудка, на берегу Немана, основал монастырь в 1225 году. В 1250 году его убил бесноватый слуга или послушник, который, правда, от прикосновения к мощам учителя исцелился. История эта не может не радовать доброе сердце православного литовца. Но если он хоть немного знает историю родной страны, то заметит тут некоторые нестыковки. Тренета родился около 1210 года, а Трайдянис — на 10 лет позже. Вопрос: сколько лет было отцу, когда его сын основал Лавришевскую обитель? И второй вопрос: откуда такая информация? На первый вы ответите сами, а о втором скажу, что это – соединенные в единое целое сведения из разных источников.

Давайте по поводу источниковедения обратимся к белорусскому сайту «Монастырский хронограф» http://monasterium.by/

«Древнейшее жизнеописание преп. Елисея находится в труде профессора и ректора Виленского университета Альберта Кояловича «Состояние церкви в Великом Княжестве Литовском» (1650г.). Коялович сообщает, что в его распоряжении имелось житие преподобного Елисея Лавришевского, написанное по-славянски. Согласно ему, преп. Елисей родился у «знатных в Литве родителей», «если некоторые не ошибаются» – у «Тройдена князя Литовского», и долгое время жил при дворе Великого князя Литовского, «вероятно, Мендовга», занимая высокую должность. Позже, оставив мирскую жизнь, Елисей нашел безлюдное место, окруженное болотами, где от некоего подвижника воспринял монашество. Когда вокруг Елисея собралось много послушников и монахов, он построил для них церковь и монастырь. Елисей был убит своим питомцем, бесноватым юношей-слугой, в ночь на 23 октября. К сожалению, больше о жизни преп. Елисея автору середины XVII века ничего не известно. Позднее появляются сведения о времени жизни небесного покровителя обители — в 1864 г. архим. Николай впервые указал дату основания монастыря преп. Елисеем – 1225 г., а в более поздней работе Е.Е. Голубинского появилась и дата смерти преп. Елисея – 1250 г. Конечно, мы понимаем, что это лишь ориентировочные даты, точные до нашего времени не сохранились».

Желающим основательнее изучить этот вопрос рекомендую статью преподавателя Московской духовной академии иерея Алексия Котельникова «К вопросу об основателе Лавришевского монастыря».

И напоследок. Как относиться к таким житиям? Философски. Надо помнить, что житие – это жанр художественной литературы, в котором обязательно присутствует художественный вымысел. Если его (вымысел) можно найти в исторических романах, написанных по горячим следам недавних событий, то что же требовать от жития древнего святого, о котором не сохранилось никаких свидетельств? Житие пишется не столько с познавательной целью, сколько с воспитательной. Агиография (жизнеописания святых) дает нам пример, к которому нужно стремиться христианину.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви