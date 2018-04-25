Преподобные Тихон и Геннадий Костромские

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

На прошлой неделе мы отпраздновали день памяти святых, в земле Литовской просиявших, но, как и было обещано, продолжаем с ними знакомиться. Сегодня поговорим о преподобных Тихоне и Геннадии. У них, кстати, в биографиях (или, по-церковному, житиях) много общего. Оба выходцы из Литвы, оба монахи, подвизавшиеся в Костромских землях. Сохранилось мало сведений о литовском периоде жизни обоих.

Тимофей (Тихоном он стал уже за границей) родился, как пишет житие, в Литовских пределах, и уточняется, что был «ни литвин, ни поляк, а родом был из Малороссии». Дата рождения неизвестна, где-то в первой половине XV века. Уже будучи взрослым, Тимофей состоит на воинской службе в Вильне. На фоне сослуживцев он выделяется грамотностью, начитанностью и склонностью к изобразительному искусству. Все это косвенно говорит о том, что, вероятно, получил в прошлом хорошее образование.

В 1481 году было совершено неудавшееся покушение на Великого князя Казимира IV. Одному из заговорщиков, князю Федору Бельскому, удается бежать в Москву. Остальные были казнены. Вместе с Бельским покидает родину и Тимофей. Был ли он замешан в том деле, сказать трудно. Может быть, причина эмиграции, как говорит житие, носит религиозный характер. В это время в Литве уже начинается давление на православных.

В Москве приняли их тепло. Бельский остался при дворе Ивана III, а Тимофей раздал все, что имел, и отправился по монастырям. В одном из них (вероятно, в Москве) его вскоре, как «мужа зрелого возрастом и умудренного в учении», постригли в монахи с именем Тихон. Но долго он там не засиделся: хотелось уйти от суеты и предаться подвигам. Он уходит на северо-восток от Москвы. Долго странствовал по Костромским землям в поисках уединения. Но, где бы ни останавливался Тихон, к нему шел народ за благословением и наставлениями. Приходилось искать новое место. Во многих местах, через которые проходил Тихон, о нем осталась память в народе: где-то он поставил церквушку, где-то в дебрях расчистил и освятил родник, где-то избавил местность от змей.

Через десять лет таких странствий, в 1493 году, он поселяется в местечке Копытове, в трех поприщах (ок. 4,5 км) от городка Лух (сов. Ивановская область). Здесь он получил от местного землевладельца небольшой кусочек земли, совершенно не пригодный для земледелия, в заболоченном лесу. Тихон ставит себе келью, возделывает маленький огородик для пропитания, занимается резьбой по дереву: делает посуду, как бы мы сейчас сказали, модели церквей и проч. Свои поделки он выносит на дорогу. Местные жители взамен оставляют ему хлеб. Даровых приношений Тихон не касается.

Через некоторое время к преподобному приходят два инока. Пришлось ради них перебираться на более плодородное место. Постепенно образовывается скит. В 1498 году эти земли переходят в собственность Бельского. И новый хозяин дарит старому знакомцу участок земли на слиянии рек Луха и Возополи. Здесь Тихон «устроил скит, собрал много учеников и богоугодно стал подвизаться в посте и воздержании», писал Димитрий Ростовский. Скит этот положил начало будущему Николо-Тихонову монастырю.

Быть настоятелем новой обители Тихон категорически отказывается. Более того, он не принимает священнический чин и остается всю жизнь простым монахом. Отказывается он и от духовного окормления братии. На все уговоры он отвечает: «Отойдите от меня и не соблазняйтесь, потому что я грешен».

Помимо каждодневных трудов и молитвы Тихон занимается переписыванием книг, иллюстрируя их искусно выведенными сложными орнаментами. «Нищета и труд — прямой путь к спасению» — таково было жизненное кредо преподобного.

Долгие годы Тихон болел. Но, жалея своих учеников и животных, еле переставляя больные ноги, он сам впрягается в плуг, «повелевая ученикам своим управляти орало (плуг) на себе». Опасаясь славы, Тихон стремился сохранить свое подвижничество в тайне от местных жителей. Как только эта тайна открывается, скитники бросают насиженное место и перебираются все дальше в глубь костромских лесов.

Тихон умирает 16 июня 1503 года в день своих именин. Добровольная нищета его была так велика, что монахи не знали, в чем хоронить своего учителя. Но неожиданно в обитель приезжает посланник епископа и привозит с собой монашеское одеяние и добротный гроб с железными гвоздями.

В 1931 году все, что создал Тихон (деревянная церковная утварь, переписанные евангелия) и что с такой любовью хранилось в монастыре, было уничтожено. Все, кроме святых источников и одной иконы преподобного, которую богохульники так и не смогли изрубить. Она сохранилась по сей день и носит название «Неизрубаемая».

Дни памяти преподобного Тихона Луховского (по новому стилю): 16 июня (преставление), 9 июля (обретение мощей) и три Собора – Костромских, Ивановских и Литовских святых.

Геннадий Комстромской родился в начале XVI века. С некоторой натяжкой его можно считать младшим современником Тихона, который, как помним, умер в 1503 году. Родился он в богатой семье в Могилеве, а большую часть жизни провел в Костромских землях. Поэтому в Белоруссии его называют Геннадием Могилевским, а в России – Костромским.

С детства Григорий – таково его имя до пострижения в монахи – был очень религиозен и чужд свойственным возрасту детским забавам. Родителей это раздражало.

Переодевшись в бедную одежду, он отправляется в Москву. Здесь он встречает сверстника и единомышленника некоего Федора. Оба жаждут иноческого подвига в тиши глухих лесов. Москва, конечно, к этому не располагает. И друзья отправляются к великому подвижнику Новгородской земли Александру Свирскому. Но тот им прямо говорит, что «в пустыни молодым отрокам невозможно жить», и советует идти в вологодские леса к Корнилию Комельскому. По дороге у Федора пропадает религиозный запал, и он возвращается в Москву. Мудрый Корнилий с радостью принимает Григория. Молодой выходец из Литвы, а Могилев входил в состав Великого Княжества Литовского, пробыв немалое время «во искусе», получает постриг с именем Геннадий и становится любимым учеником старца. Братия начинает завидовать и ревновать. Чтобы избежать «бури злоречия», Корнилий с Геннадием уходят из монастыря и останавливаются в 25 километрах от города Любим, который находится недалеко от Костромы и Ярославля. Сейчас это Ярославская область, а в те времена относился к Костроме. Здесь отшельники вырубают лес, пашут землю и собственноручно для осушения болот копают пруды.

Но Василий III требует, чтобы Корнилий вернулся в свой Комельский монастырь, а Геннадий остается. Через некоторое время здесь образуется маленькая скитская обитель из шести монахов. Возглавляет ее Геннадий. Следуя заветам своего учителя, он становится образцом смирения и терпения для братии: рубит и разносит по кельям дрова, трудится в поварне и пекарне, стирает белье.

За эти труды Господь награждает Своего труженика прозорливостью и даром исцеления. В частности, Геннадий предсказывает дочери боярина Романа Захарьева Анастасии, что она будет царицей. И действительно, она стала первой и самой любимой женой будущего Грозного царя Ивана IV. Исцеляет боярина Бориса Палецкого. И даже становится духовником Ивана Грозного.

Любопытный факт из жития преподобного обратил на себя мое рассеянное внимание. Ученик сообщает, что Геннадий «не умеяше грамоте», то есть не умел писать. Как же так?! Мальчик из хорошей семьи не освоил это нехитрое дело?! Не дошкольником же он ушел в Москву… Вероятно, дело в том, что образование в тогдашней Литве получали на польском или латинском языке. В Могилянской академии учили на латыни, Леонтий Карпович и Мелетий Смотрицкий свои антиуниатские труды писали по-польски. Думаю, то же было и с Геннадием. Говорить по-русски он умел, а писать и читать учился, как все тогда. Это вообще характерно для наших мест. Знаю не понаслышке, что многие местные поляки, окончившие литовские и русские школы, владеют только устной формой родного языка.

23 января 1565 года преподобный Геннадий тихо отошел ко Господу в своем монастыре, получившем позже название Спасо-Геннадиева. В 1644-м мощи его обрели (нашли) при строительстве нового храма. В 1920-х годах они попали в один из ярославских музеев. А в 30-е годы бесследно пропали.

Память Геннадия Костромского празднуется 5 февраля (23 января по старому стилю), а также в Соборе Ростово-Ярославских, Белорусских и Литовских святых.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви