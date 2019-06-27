Преподобные Тихон Калужский и Моисей Оптинский

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Если дорогой читатель сподобится отправиться из Москвы в Оптину пустынь, то, не доезжая до Калуги двадцати километров, встретит на своем пути еще одну пустынь, Тихонову. Эти два монастыря, наряду с Боровским Пафнутьевым, самые старые и известные на Калужской земле. Калуга и ее окрестности автору не чужие. Там я провел детство и юность. Но причиной, заставившей обратиться к этой теме, послужила не столько ностальгия, сколько календарь, главный побудитель моих газетных экзерсисов. 29 июня отмечается день памяти Тихона Калужского и Моисея Оптинского.

Никаких особо ярких событий в жизни Тихона Калужского, пожалуй, не было. Родился в Киеве, стал монахом в Москве, потом в поисках уединения ушел жить в дремучий лес под Калугой. Это сейчас тут проходит автомагистраль, вдоль которой городки и деревни плавно переходят друг в друга. А тогда, в XV веке, на десятки верст были сплошные дикие леса.

Поселился Тихон в дупле древнего дуба, благоустроил для питья источник. Через некоторое время к нему присоединилось несколько таких же отшельников. Образовался небольшой монастырь. Но набрел на него, охотясь, местный князь и, увидев «незаконное вселение в приватную зону», приказал Тихону убираться. Приказал грубо, даже собрался хлестнуть его плеткой. Только в этот момент парализовало самодура, но Тихон молитвой спас его.

Скончался старец в 1492 году. После него Тихонова пустынь продолжала существовать. Были трудные времена. Монастырь несколько раз сжигали и разоряли. Недалеко, километрах в трех-четырех проходила по реке Угре граница с Литвой. Там сравнительно недавно был создан монастырский скит, а в нем музей-диорама Великого стояния на Угре 1480 года.

Уже через пятьдесят лет после смерти Тихона стали называть преподобным, т.е. святым монахом. А в середине ХVI века он официально причислен к лику святых.

В 1918 году монастырь был закрыт, в нем обосновался сельхозтехникум, в остатках соборного храма – клуб. Сейчас, к счастью, это уже история. Корневище дуба, в котором подвизался Тихон, выкорчевали и сожгли. Но святой не оставлял своим попечением родные края. Недалеко от монастыря вырос новый дуб с дуплом. Стоит он ничем не приметный среди домов и ждет своего подвижника.

В отличие от Тихона, Моисей не был основателем монастыря. Он, скорее, был его восстановителем. И более того, именно благодаря ему Оптина из захолустного провинциального монастырька стала одним из мировых духовных центров. Это его трудами зародилась здесь традиция, когда более ста лет в пустыни подвизались и «вскармливались» великие оптинские старцы, сменяя друг друга.

Преподобный Моисей Оптинский

Тимофей Иванович Путилов (таково имя отца Моисея в миру) родился в Ярославской губернии в купеческой семье. Религиозный и начитанный отец сам обучал всех десятерых детей. В 18 лет Тимофей вместе с младшим братом Ионой перебирается в Москву, где служит у купца. Тут братья продолжают свое духовное самообразование. Когда они побывали в Сарове, где еще застали великого Серафима, у них созрело желание уйти в монастырь. О своем решении они несколько витиевато написали отцу, что от хозяев отошли за невозможностью жить у них и что есть у них на примете другой Хозяин, Которому они дали слово поступить в услужение. Отец намек понял, но добро не дал. Лишь через два года Тимофей и Иона получили отцово разрешение. Позже на его могиле братья поставят памятник, где будет написано: «Путилова дети: Моисей, игумен Оптиной Пустыни, Исаия, игумен Саровской Пустыни, Антоний, игумен Малоярославецкого Николаевского монастыря».

Через семь лет Тимофей уходит в монастырь на Орловщине, в Рославльские леса, где живет среди отшельников. Брат же остался в Сарове, где со временем стал настоятелем. Десять лет провел он в новой обители, сначала послушником, а позже монахом с именем Моисей. Через некоторое время к нему присоединился еще один брат, будущий оптинский старец Антоний. Условия жизни были трудными и, можно сказать, опасными – жили в глухом лесу. Это закалило братьев не только физически, но и, главное, духовно.

А потом была Оптина. В 1820 перебираются сюда братья и начинают около монастыря строить скит. Через два года была освящена деревянная церковь Иоанна Предтечи. В это время Моисея избирают настоятелем пустыни. При отце Моисее монастырь приобрел тот вид, который запечатлен на старинных открытках: на высоком берегу Жиздры красуются высокие колокольни и купола богатых храмов, окруженные фруктовыми садами.

Но все это великолепие было создано не благодаря, а, скорее, вопреки купеческим генам отца Моисея. Он принимал в монастырь всех: больных, хромых, слепых, не требовал традиционного взноса при пострижении. Покупал иногда за более высокую, чем просили, цену вовсе ненужные вещи только для того, чтобы помочь нуждавшемуся продавцу, покупал гнилые припасы, сам употребляя их в пищу, держал на жаловании сирот, одних для отпугивания ворон, других для ловли кротов. В гостинице не было установлено никакой платы, в кружку клали «по усердию». Коммерческая тактика его был такова: «Не заплатят девяносто девять, Бог пошлет сотого, который за всех заплатит». И она себя полностью оправдывала.

В Оптиной был такой принцип: настоятель занимается только административными делами, духовное окормление совершают старцы. Именно при Моисее в монастыре началась традиция, о которой было сказано выше. При нем тут подвизались первые великие оптинские старцы Лев, Макарий и Амвросий.

Сам игумен хоть и не занимался приемом посетителей, однако обладал всеми духовными дарами старца. В частности, его прозорливость, тщательно им скрываемая, стала известна. Незадолго до смерти, будучи уже немощным восьмидесятилетним стариком, он сказал кому-то, что в воскресенье обязательно будет в церкви. Собеседник удивился, мол, ты, отче, очень слаб, нельзя служить. «Служить нельзя, но быть можно». Слова эти сбылись в точности — в воскресенье гроб отца Моисея был перенесен в церковь. Умер он 16/29 июня 1862 г.

Когда через три года рядом хоронили, мощи старца Моисея нашли нетленными.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви