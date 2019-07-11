Преподобный Андрей Рублев

🔊 Воспроизвести

В среду 17 июля (4 июля по ст.ст) – день памяти великого русского иконописца Андрея Рублева. С одной стороны, все про него слышали, все знают его знаменитую икону Пресвятой Троицы. А с другой— биографических сведений о нем сохранилось, как сказал исследователь его творчества Эраст Кузнецов, оскорбительно мало. С одной стороны, его «Троица», написанная в конце XIV-начале XV веков, притягивала к себе полтысячелетия миллионы богомольцев. С другой — ее практически никто до 1904 года не видел. Почему? Об этом чуть позже. А пока о том, что нам известно о преподобном Андрее.

Итак, очень мало. Существует лишь два упоминания о нем в летописях (1405 и 1408 годов) и составленное в XVII веке «Сказание о святых иконописцах». Где и когда он родился, неизвестно. В какой среде – тоже. Можно лишь предполагать, что это произошло между 1360 и 1370 годами в семье ремесленника (рубель – орудие для размягчения кожи или глажки белья). В 1405 году вместе с великим Феофаном Греком и Прохором с Городца (имя Рублева в этом списке стоит третьим и назван он чернецом, т.е. простым монахом) он расписывает старый, деревянный еще, Благовещенский собор в Кремле. Фрески их, как и сам собор, не сохранились. В 1408 году работает с Даниилом Черным в Успенском соборе во Владимире. Роспись эта сохранилась частично. В это время Андрей – монах Троице-Сергиева монастыря. Настоятелем его в то время был Никон Радонежский, второй после Сергия игумен обители. Вероятно, Рублев застал в живых самого Сергия в последние годы его жизни.

С конца 20-х годов XV века он подвизается в московском Свято-Андрониковом монастыре. Теперь, с 1959 года, здесь Музей древнерусского искусства, который носит имя Рублева. Даже дата его смерти исследователями определяется по-разному: 29 января 1430 г. или 17 октября 1428 г.

О человеческих качествах великого иконописца можно судить по его работам. Во-первых, он был человеком образованным. Без глубокого знания богословия написать «Троицу» было бы невозможно. Во-вторых, ему была присуща самоуглубленность. В-третьих, смирение. Человек темпераментный, энергичный писал бы иначе. Мягкость характера автора проявляется в лиричных и тонких образах. И будь он человеком недостойным, не поручил бы Никон Радонежский ему «написати образ Пресвятыя Троицы в похвалу духовному отцу Сергию чудотворцу». Очень высокие требования предъявляли к иконописцу, не только как к художнику, но и как к человеку.

«Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейну, непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, неграбежнику, неубиицы, наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со всяцем опасением» — читаем мы в 43-й главе определений Стоглавого собора 1551 г.

В 1988 году, когда не только Церковь, а весь русский народ праздновал 1000-летие Крещения Руси, Андрей Рублев был причислен к лику святых.

До нас дошла лишь небольшая часть того, что было написано Андреем. Это несколько икон из Благовещенского собора Московского Кремля, часть росписей во Владимире, «Троица», которая когда-то стояла над гробницей Сергия Радонежского. Остальное (образы, росписи, книжные миниатюры) лишь приписывается Рублеву и его школе на основе искусствоведческого анализа – документальных подтверждений, что это писал именно он, нет. Да и трудно определить, что непосредственно писал тот или иной изограф (так в древности называли на Руси иконописцев). Дело в том, что при росписях храмов работали артелями. У каждого была своя специализация. Личник писал лики, платечник одежду, травщик элементы пейзажа, подмастерье растирал краски и мыл кисти.

При Иване Грозном икону заключили в металлический оклад с отверстиями для лиц, рук и ног. Но даже если бы оклада не было, «Троицу» Рублева увидели бы немногие. Было принято покрывать свеженаписанный образ олифой. Краски от этого становились ярче. Но ненадолго. Через несколько десятков лет олифа темнела, и тогда икону «поновляли», т.е. заново переписывали. И все начиналось сначала. Лишь в 1904 году известный реставратор Василий Гурьянов приступил к расчистке иконы Пресвятой Троицы.

Существует 2 иконографических типа троичных икон: Троица Ветхозаветная и Новозаветная. На Новозаветной изображаются Бог-Отец в виде старца, Сын (Иисус Христос) в виде человека средних лет или мальчика и Дух Святой в виде голубя. Для западного менталитета такой образ понятней. Православное боговосприятие более абстрактно и менее чувственно, поэтому на Востоке был принято изображать Ветхозаветную Троицу в виде трех ангелов, сидящих вокруг стола. Этот тип восходит к ветхозаветному сюжету о том, как к Аврааму, отдыхающему у своего шатра под Мамврийским дубом, явился Бог в виде трех ангелов-путников. (Быт. гл.18).

Вплоть до XVIII века в России было запрещено изображать Новозаветную Троицу. Запрет этот, правда, не всегда исполнялся. Вот одно из решений уже поминавшегося Стоглавого собора: «Писать живописцам иконы с древних образцов, как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущие живописцы […] А от своего замышления ничтож претворяти».

Росписи храмов и иконы называют библией для неграмотных. «Троицу» Рублева можно назвать живописным богословским трактатом. Давайте и мы остановимся перед этой иконой. Вот вокруг стола сидят три Ангела. На столе – чаша. На заднем плане – здание, дерево и гора. И все. Этими скупыми средствами иконописец сумел сказать очень многое.

Дерево – это древо жизни, дом – символ Божьего Домостроительства, создания мира, гора олицетворяет духовное восхождение к Богу, чаша — символ жертвы и причастия вечной жизни.

Три ангела – Троица. Догмат о Ней, если очень кратко, гласит, что Бог – Един в трех Лицах. И каждое Лицо, Ипостась, индивидуально, имеет свои свойства. И на иконе Ангелы образуют единое целое, они очень похожи друг на друга, но не как три снимка, отпечатанных с одного негатива, а как три брата. Догмат говорит о единосущности и нераздельности Троицы. При всей похожести у Ангелов есть различия – в позе, одежде, в характере. Различия эти не бросаются в глаза, они едва заметны. Но они есть. Еще одна характеристика Триединого Божества – неслиянность. Это не трехглавое фантастическое существо или двуликий Янус, а три фигуры, сидящие даже по разные стороны стола.

Кто же из них Кто? Где Отец, где Сын, где Дух Святой? Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению. Каждый приводит свои веские аргументы в защиту своей версии. Конечно, Рублев мог бы дать подсказку. Но, вероятно, он руководствовался словами Христа: «Я и Отец – Одно» (Ин.10.8) Этим преподобный Андрей лишний раз указывает на единосущность Троицы.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви