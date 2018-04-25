Преподобный Леонтий (Карпович)

Приближается 27 июля, первый в истории нашей епархии день памяти литовских святых. Сегодня мы продолжаем цикл заметок, посвященных этому событию. Давайте поговорим о первом настоятеле нашего Свято-Духова монастыря Леонтии Карповиче. День его памяти — 7 октября (24 сентября по ст.ст.).

Прежде чем начать рассказ о нашем герое, надо хотя бы кратко описать исторический фон, на котором развивались события жизни Леонтия Карповича. В 1569 году между Польшей и Великим Княжеством Литовским была подписана Люблинская уния, по которой из двух государств образовалось одно – Речь Посполитая во главе с польским королем. Некогда могущественное ВКЛ, занимавшее территорию нынешних Литвы, Беларуси, Украины и западной части России, перестало существовать. До объединения государственным языком был язык, на котором говорило большинство населения Литвы. Язык этот называли и называют по-разному: старорусский, старобелорусский, западнорусский, руський, литовский. Это был язык местного восточнославянского большинства. Исповедовало оно православие.

С заключением Люблинской унии положение стало меняться. Государственным языком постепенно становится польский. А в 1596 году в Бресте была заключена еще одна уния, на этот раз церковная. Теперь прекратила свое существование православная митрополия, ее заменила униатская. Сохранился православный обряд, но подчиняться церковь стала римскому папе. Унию приняли большинство православных епископов во главе с митрополитом Михаилом Рогозой. Но основная масса православных всеми силами пыталась защитить свою веру. В Вильнюсе, например, все церкви захватили униаты. Для борьбы за существование стали создаваться православные братства со своими школами и типографиями. Одним из самых крупных было Виленское. На волне этой борьбы на частном участке земли в Вильно была построена церковь Святого Духа.

Леонтий Карпович (в миру Лонгин) родился около 1580 года в Пинском повете (нынешняя Беларусь) в семье священника. В детстве его забрал в Вильнюс дядя. Здесь мальчик обучался в братской школе. Образование он получил очень хорошее, знал кроме родного польский, греческий и латинский языки. Митрополит Макарий (Булгаков) характеризует его как «человека с серьезным образованием, и не только как знатока Священного писания и святых отцов церкви, но довольно развитого мыслителя и довольно искусного оратора, знакомого с ораторскими приемами».

Авторитет молодого интеллектуала в братстве был очень высок. В 18-летнем возрасте его избирают одним из двух «строителей» Свято-Духовской церкви, в чьи обязанности входило заботиться о церковном имуществе и готовить храм к богослужению. А в 19 лет он становится руководителем братской типографии. Здесь он выполнял функции корректора, редактора, переводчика.

В 1610 году Карпович издает «Фринос» (греч. – плач), антиуниатское произведение Мелетия Смотрицкого (того самого, что составил первую церковнославянскую грамматику, которой в прошлом году исполнилось 400 лет). За это типографию закрывают, тираж сжигают, а самого Карповича арестовывают. Два года его переводят из одной тюрьмы в другую, допрашивают с пристрастием, держат в оковах. Следы от них сохранились у него на всю жизнь. Ничто не может заставить узника отречься от православия и принять унию.

Когда Лонгин выходит из заточения, его встречают как героя. Разоренная типография восстановлена. Обосновалась она теперь в Евье (Вевисе), в имении братчика Богдана Огинского, предка знаменитого автора полонеза «Прощание с Родиной». При церкви Святого Духа начинает складываться монастырь. А через год братство приступает к строительству новой пятиклассной школы. Возглавляет ее Карпович. По качеству знаний, которые здесь давались, училище было одним из лучших и не уступало Виленской высшей католической школе.

Когда Карпович принял сан и постригся в монахи с именем Леонтий, точно не известно. Но после тюрьмы он возглавляет и монастырь Святого Духа, став первым его настоятелем. Тут он разрабатывает и учреждает общежительский устав, «согласно которому иноческая жизнь приобретала порядок и стройность как в религиозном, так и в хозяйственном смысле. Наличие Устава придавало монастырю и своего рода юридическую самостоятельность, на основе его положений обитель получала гипотетическую возможность отстаивать свои интересы в различных инстанциях, в том числе и перед высшими властями государства» (см. Г.Шлевис «Он был первым» http://www.kolos.lt/historypages/131-2010-03-24-10-19-19).

Трудится архимандрит Леонтий очень много. Каждый день служит литургию. Устройство монастыря, школа, типография, которая издает самую разнообразную литературу – богослужебную, переводы святых отцов, учебники, полемические труды. Сам Карпович выступает не только в роли редактора и корректора. Он пишет предисловия к нескольким изданиям, сам делает переводы, а также издает свои труды. К сожалению, из литературного наследия отца Леонтия до нас дошло очень мало. Большая часть его работ была уничтожена властями.

К этому времени не осталось в живых ни одного епископа, верных православию. Это грозило тем, что со временем вообще не будет в Литве православного духовенства. Но, к счастью, в 1615 году в Киев приезжает Иерусалимский патриарх Феофан. И казаки «уговаривают» его рукоположить несколько епископов. Одним из кандидатов был Леонтий Карпович. Он должен был стать епископом Владимирским и Брестским. Но подорванное пытками и без того слабое здоровье не позволяет ему ехать в Киев. Посылает он вместо себя Мелетия Смотрицкого.

Когда в ноябре 1620 года тот возвращается в Вильно в сане архиепископа, то уже не застает в живых своего соратника и учителя. Леонтий умер 24 сентября в возрасте 40 лет. Но вот уже шесть недель тело не погребено. Однако признаков тления нет. Мелетий совершает отпевание, во время которого произносит прощальное слово. Позже оно было издано в братской типографии под названием «Сказанье на честный погреб…господина Леонтия Карповича».

После смерти Карповича почитали как святого, и не только в Вильно. Однако со временем имя его было забыто. Виной тому тяжелое положение православия под гнетом унии. Так что канонизация его, которая состоялась 15 мая 2011 года в Минском Петро-Павловском соборе, это скорее восстановление прославления исповедника преподобного Леонтия Карповича, нашего земляка и небесного покровителя.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви