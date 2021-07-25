Преступления за границей

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В списках международных преступных группировок оказываются и граждане Литвы.

Угон роскошных авто

Так, недавно организованная банда литовских преступников, угонявших роскошные автомобили в Англии, предстала перед судом. Семерых членов банды ждет тюремное заключение, пишет издание Anglija.today.

Валдас Байоринас, 35-летний гражданин Литвы, был назван судом Лестершира лидером организованной группировки. Граждан Литвы обвиняют не только в организации и планировании преступлений, но и в вербовке людей и обучении новых членов банды. Литовская банда обвиняется в краже таких автомобилей, как BMW, Range Rover и Mercedes AMG, стоимость которых варьировалась от 20 000 до 130 000 фунтов стерлингов за машину. Всего этой преступной группировке удалось украсть автомобилей на 2,4 млн фунтов стерлингов.

Часть машин была продана онлайн, другая часть была разобрана по частям и отправлена ​​в Литву, согласно данным дела. Выяснилось, что всего банда угнала не менее 57 автомобилей, кражу которых могут доказать сотрудники полиции. 14 июля этого года граждане Литвы предстали перед судом. Лидер организованной группы В. Байоринас, как уже упоминалось, обвиняемый в организации преступных группировок, краже и сокрытии преступлений, проведет в тюрьме семь лет и два месяца.

30-летний Юозас Паулаускас из Бостона приговорен к шести годам и четырем месяцам заключения. Мужчине было предъявлено обвинение в найме преступников, оплате за совершенные преступления, поиске и отборе автомобилей для кражи.

Самый меньший срок назначен 21-летнему Юстасу Урбанавичюсу, который обвиняется в разборке угнанных автомобилей. Он проведет в тюрьме два года и шесть месяцев.

Контрабанда наркотиков

Пять человек, в том числе трое граждан Литвы, пойдут под суд по подозрению в незаконном ввозе крупной партии наркотиков, сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

В контрабанде запрещенных веществ обвиняются литовцы Игорис Григас, Эрнестас Казлаускас, Миндаугас Корецас, а также братья из России Георгий и Иван Радомировы.

Правоохранители полагают, что в начале 2013 года Григас создал в Санкт-Петербурге преступную организацию, в которую вовлек остальных обвиняемых. По версии следствия, злоумышленники занимались доставкой наркотиков из Эквадора в Россию.

Как сообщается, с 2013 по 2019 год подозреваемые совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе незаконно ввезли в морской порт Санкт-Петербурга 472 килограмма кокаина в шести поставках.

В ходе следствия всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ