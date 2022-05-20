Преступность растет

«Около полусотни украинцев стали жертвами различных преступлений. Большинство из них стали жертвами мошенничества — бытового, электронного и телефонного», — сказал начальник полиции. «Мы наблюдаем тенденции, что наш преступный мир нацелен на украинских беженцев», — сказал генкомиссар.

Согласно открытым данным Департамента информатики и связи, в первом квартале прошлого года установлено 10 тыс., а за аналогичный период текущего года — 11,9 тыс. преступлений: примерно на 18,4% больше.

По словам Р.Пожелы, 26 украинцев подозреваются в дорожно-транспортных происшествиях, кражах, насильственных преступлениях.

Он заметил, что в целом количество совершаемых в Литве преступлений растет. «В основном увеличивается число случаев мошенничества, преступлений в электронном пространстве, краж из жилищ, других мест. По этим показателям мы возвращаемся на допандемический уровень», – сказал Р.Пожела.

Генеральный комиссар акцентировал, что аналитики исследуют эти данные и выявляют причину роста числа преступлений. «Я все же надеюсь, что часть этих преступлений появилась, потому что люди стали обращаться, ведь не всегда статистика отражает все преступления, не всегда люди обращаются», – заметил генкомиссар. Он предположил, что за время пандемии, возможно, жители стали больше доверять полиции и чаще обращаться за помощью и сотрудничать.

«Хорошая весть — количество тяжких и очень тяжких преступлений последовательно снижается – наблюдается спад на 10%», – констатировал Р.Пожела. Однако он заметил, что часто случаются ДТП с летальными исходами или тяжелыми травмами, наиболее частая их причина — использование мобильного телефона при вождении.

За год на треть выросло число ДТП из-за безответственного поведения водителей. Специалисты предупреждают, что есть и другие проблемы – некачественная работа мастеров автосервисов, «эпидемия» подержанной резины. Дискуссии о безопасности движения возобновились после трагического ДТП в Вильнюсе, в котором погибли четыре человека.

«Большую роль играет техническое состояние машины, а также как автомобиль участвует в движении: как им управляют, как он может затормозить», – сказал глава Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис в интервью на Žinių radijas. По его словам, главный элемент безопасности движения — человеческий фактор. «Владелец автомобиля должен подумать о резине. Он должен следить за тем, на какой скорости едет, скорость должна быть не максимально допустимой, а адекватной ситуации. Водитель должен учитывать погодные условия и другие обстоятельства», – заметил В.Грашис. Для улучшения ситуации на дорогах должна меняться сознательность водителей, они должны соблюдать правила, даже если не видят рядом полицейских.

Сейчас парламент рассматривает ряд поправок к законам, которые позволят обезопасить ситуацию на дороге, в частности, за некоторые особо опасные нарушения предлагают конфисковывать транспортные средства.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ