Претенденты на звание почетного гражданина

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Вильнюсское городское отделение Партии труда предложило мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу присвоить звание почетного гражданина четырнадцати «защитникам литовской свободы», которые погибли в Вильнюсе возле телебашни, сообщает пресс-служба партии.

Ранее в связи с годовщиной событий 13 января мэр Вильнюса Р. Шимашюс предложил сделать «патриарха литовской демократии» профессора Витаутаса Ландсбергиса почетным гражданином столицы Литвы. По его словам, тридцатилетие тех событий является «особенно удачным временем» для того, чтобы отметить заслуги В. Ландсбергиса.