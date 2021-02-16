Президент Беларуси поздравил Литву

Глава Белорусского государства отметил, что, несмотря на все противоречия, Минск по-прежнему заинтересован в дальнейшем углублении контактов с Вильнюсом по линии регионов, предприятий и учреждений.

«Для скорого возвращения двустороннего диалога в конструктивное русло необходимо как можно эффективнее использовать большой потенциал сотрудничества в различных отраслях, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Уверен, что совместная работа будет служить построению доверия и соответствует ожиданиям жителей обеих стран».