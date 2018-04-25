Президент Чехии считает, что страна не может вторично остановить экономику из-за пандемии

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Президент Чехии Милош Земан считает, что страна не может позволить повторно остановить экономику из-за пандемии COVID-19, как это произошло весной. Об этом он заявил в интервью пражской газете Mlada fronta Dnes, сообщает ТАСС.

«Вторично остановку экономики нельзя позволить», — заявил Милош Земан. Он отметил, что в условиях второй волны распространения коронавируса в Чехии возможно временное свертывание всех культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, и порекомендовал жителям избегать посещения общественных мест.

Между тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш накануне не исключил вероятности остановки национальной экономики, если эпидемиологическая ситуация в стране продолжит ухудшаться. По его словам, власти пойдут на этот шаг лишь в исключительном случае.

Минздрав Чехии сегодня сообщил о резком ускорении темпов распространения коронавируса в стране. За прошедшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом составило 8618, что почти вдвое больше показателя предыдущего дня. По темпам распространения инфекции страна лидирует в Евросоюзе. Общее число заразившихся в Чехии составило 109 374. Выздоровели 53 173 инфицированных, умерли 905 человек.