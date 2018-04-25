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TOP,Новости,Общество

Президент: деятельность Красного Креста служит консолидации общества

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене встретились с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

Членом этой федерации является Литовское общество Красного Креста – старейшая неправительственная организация в стране, которая в этом году отмечает свое столетие. Общество было учреждено одновременно с первыми органами власти сразу после провозглашения независимости Литвы в 1918 году.

Глава страны подчеркнул, что деятельность организации служит консолидации общества, развитию очень важных ценностей взаимопонимания, сострадания, солидарности, волонтерства и благотворительности, поэтому для Литвы большая честь иметь сильную и эффективно действующую национальную организацию Красного Креста.

По утверждению Президента, Литва высоко ценит значительную работу, которой свои силы отдают члены Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Эта организация играет чрезвычайно важную роль в преодолении гуманитарных кризисов во всем мире, которые сегодня по-прежнему вызывают страдания и перемещение людей в беспрецедентных масштабах. Поэтому благородные цели и деятельность гуманитарных организаций, особенно Красного Креста, получают высокую оценку.

Во время встречи с Франческо Роккой Президент подчеркнул, что Литва, выполняя свои обязательства, будет и впредь поддерживать гуманитарные инициативы, в том числе деятельность Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Гуманитарная повестка дня является важной частью национальной и внешней политики Литвы. Это незаменимый элемент достижения целей в области обеспечения мира, безопасности, развития и прав человека.

Президентура ЛР. Группа по вопросам коммуникации

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