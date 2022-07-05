Президент Эстонии не поддерживает полный разрыв отношений Запада с РФ

«Пока это возможно, это должно быть сделано. Это тоже было одной из причин, по которой я аккредитовал здесь российского посла… Это еще один канал, чтобы хоть немного зафиксировать происходящее, даже настроение людей», — сказал Карис.

По его словам, необходимо более внимательно следить за реализацией санкций против РФ.

«Мы должны ввести санкции и оценить, каков долгосрочный эффект. Некоторые санкции могут не иметь эффекта, поэтому, может быть, нам вообще стоит отменить некоторые ограничения», — заявил Карис.