Президент Эстонии обсудила коронавирусный кризис с коллегами из Балтии и России

Президент Керсти Кальюлайд в понедельник по телефону и видеомосту поговорила со своими коллегами из Балтийских стран, Польши, Финляндии и России, обсудив с ними преимущественно связанные с коронавирусом изменения в каждой из стран и принятые странами меры по борьбе с вирусом, также в разговорах обсуждалось, как максимально безболезненно обеспечить гражданам всех стран возвращение домой, сообщает пресс-служба Президента Эстонии.
По итогам виртуальных встреч главы государств заключили, что крайне важно обеспечивать трансграничное движение товаров и это особенно важно для небольших стран, поскольку проблемы в цепях поставок болезненнее всего сказываются именно на них.
В разговорах с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Финляндии Саули Нийнистё подчеркивалось, что для обеспечения поставок нужно сотрудничать друг с другом и всем вместе на уровне ЕС.
Также обсуждалось потенциальное воздействие вирусного кризиса на экономику стран и всего региона и меры, которые планирует принять каждое государство.
С президентом России Владимиром Путиным Кальюлайд также обсудила обстановку в обеих странах и необходимость обеспечить равномерное и быстрое возвращение граждан и людей с видом на жительство домой.
Президент Путин поблагодарил президента Эстонии за эту инициативу, президенты договорились, что будут и в дальнейшем общаться быстро и оперативно. Президенты договорились о назначении контактных лиц в посольстве Эстонии в Москве и посольстве России в Таллинне, чтобы содействовать оперативному координированию процессов. Главы государств коснулись темы запланированного на июнь конгресса финно-угорских народов.
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