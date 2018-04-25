Президент Эстонии обсудила коронавирусный кризис с коллегами из Балтии и России

Фото Канцелярии Президента Эстонской Республики

Президент Керсти Кальюлайд в понедельник по телефону и видеомосту поговорила со своими коллегами из Балтийских стран, Польши, Финляндии и России, обсудив с ними преимущественно связанные с коронавирусом изменения в каждой из стран и принятые странами меры по борьбе с вирусом, также в разговорах обсуждалось, как максимально безболезненно обеспечить гражданам всех стран возвращение домой, сообщает пресс-служба Президента Эстонии.

По итогам виртуальных встреч главы государств заключили, что крайне важно обеспечивать трансграничное движение товаров и это особенно важно для небольших стран, поскольку проблемы в цепях поставок болезненнее всего сказываются именно на них.

В разговорах с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Финляндии Саули Нийнистё подчеркивалось, что для обеспечения поставок нужно сотрудничать друг с другом и всем вместе на уровне ЕС.

Также обсуждалось потенциальное воздействие вирусного кризиса на экономику стран и всего региона и меры, которые планирует принять каждое государство.