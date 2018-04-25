Президент Эстонии считает, что Таллин и Москва должны общаться как равные партнеры

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Эстония и Россия должны общаться как равноправные партнеры, заявила в субботу президент балтийской республики Керсти Кальюлайд в интервью газете Postimees.

«[Мы должны общаться] как равноправные партнеры, у которых разные мнения по важным вопросам, — сказала она. — Общаться стоит для того, чтобы знать и чувствовать, что думают соседи. Также для того, чтобы не лишать наших собственных союзников наших мнений и поддержки».

18 апреля Кальюлайд побывала в Москве, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства своей страны. Позднее ее принял в Кремле российский лидер Владимир Путин, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов между официальными лицами РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Кальюлайд пригласила Путина посетить балтийскую республику в следующем году.