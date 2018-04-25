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Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор по-прежнему действует

  • Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила за отказ от пересмотра границы между балтийской республикой и Россией. Свою позицию она изложила в воскресенье в речи, посвященной столетию Тартуского мирного договора, сообщает ТАСС.

«Мы должны также уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться, — сказала президент. — Противоположная риторика создает ненужную путаницу».

Кальюлайд добавила, что, с ее точки зрения, старое соглашение при этом по-прежнему действует.

«Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства, — отметила она. — Он действует».

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 30 января, что этот документ, датированный 1920 годом, «является недействительным и принадлежит истории».

О договоре РФ и Эстонии

Линию эстонско-российской госграницы удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

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