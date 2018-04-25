Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор по-прежнему действует

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила за отказ от пересмотра границы между балтийской республикой и Россией. Свою позицию она изложила в воскресенье в речи, посвященной столетию Тартуского мирного договора, сообщает ТАСС.

«Мы должны также уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться, — сказала президент. — Противоположная риторика создает ненужную путаницу».

Кальюлайд добавила, что, с ее точки зрения, старое соглашение при этом по-прежнему действует.

«Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства, — отметила она. — Он действует».