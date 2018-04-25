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Президент Эстонии заявила о недопустимости отрицания Холокоста

  • Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала сопротивляться попыткам отрицания Холокоста, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в заявлении, которое президентская канцелярия распространила в понедельник по случаю 75-летия освобождения Красной армией крупнейшего нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау.

«Мы должны рассказывать об этих ужасах уже школьникам и объяснять, что привело к столь жутким страницам в истории человечества, — сказала она. — Это мера нашей человечности и одна из гарантий того, что мы сможем предотвратить повторение этих преступлений».

Кальюлайд добавила, что «мы должны вновь и вновь вспоминать о своем долге сопротивляться любой попытке отрицания Холокоста или оправдания любых преступлений против человечности».

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Как напомнила президент Эстонии, одним из первых мест, где были задокументированы ужасы Холокоста, стал расположенный на территории Эстонии концлагерь Клоога.

«В таких местах сложно подобрать слова, поскольку связанные с ними смерть, унижение, боль и бесчеловечность ощущаются в них и сегодня, — отметила Кальюлайд. — Но мы никогда не должны забывать о преступлениях против человечности. Их порождает поощряемая человеконенавистническими идеологиями ненависть, а если мы позволим забвению, лжи и полуправде вновь захватить власть, это может стать почвой для нового зла и новых кошмаров».

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. В боях за освобождение лагеря и городка Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров. По решению ООН в этот день весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста.

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