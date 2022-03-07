Фото Пресс-службы президента Украиины

Президент Финляндии Саули Ниинистё подчеркнул важность сохранять хладнокровие, и призвал с осторожностью оценивать влияние прошлых и возможных будущих изменений в Европе на безопасность страны.

Как передаёт АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, по словам президента он уже провёл встречу с председателями политических партий, избранных в парламент, спикера и вице-спикера парламента, где также участвовали председатели комитетов по иностранным делам и обороне для обсуждения сложившейся ситуации.

Саули Ниинистё также информировал о встрече с командующим Силами обороны страны, где состоялись серьезные обсуждения последствий продолжающейся в Европе войны для безопасности Финляндии.