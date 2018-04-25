Президент Франции Э. Макрон получит степень доктора Вильнюсского университета

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Сенат Вильнюсского университета решил предоставить почетную степень доктора президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Торжественная церемония состоится, когда Э. Макрон будет находиться в Вильнюсе на следующей неделе.

По словам ректора университета Римвидаса Петраускаса, звание почетного доктора предоставляется руководителю Франции за новаторскую идею Европейского альянса университетов – создание объединенных европейских университетских сетей для расширения инициативы студенческого обмена Erasmus+.

«Можно утверждает, что французский президент начал процесс важных перемен, и сделал это, сохранив идею классического университета и уважение к его автономности», – сказал Р. Петраускас.

Сейчас Европейский альянс университетов объединяет Вильнюсский, Лионский (Франция), Бергенский (Норвегия), Грацовский (Австрия), Лейпцигский (Германия), университеты, а также Университеты Падуи (Италия) и Гранады (Испания).

Э. Макрон намерен посетить Вильнюсский университет 19 сентября. Они примет участие в дискуссии со студентами.