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Президент Г. Науседа: 11 марта в Литве связано с единством

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Думая о 11-марта 1990 года, мы чаще всего вспоминаем единство, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.

«У нас была одна идея, одно острое желание, дух (движения -BNS) «Саюдиса», вокруг которых вращалась вся Литва. Единство было той силой, которое раскололо империю», – заявил президент в среду на церемонии поднятия флагов Балтийских стран у здания парламента.

По его словам, подписанты Акта независимости были очень разными людьми, с различными партийными взглядами, однако их объединяла идея – независимая Литва.

«Может ли Литва сегодня надеяться на подобное единство? Есть ли у нас идея, которая могла бы сплотить на общую работу людей различных политических взглядов? Есть ли у нас идея, которая бы призывала вместе не разрушать, а создавать?», – акцентировал президент.

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Он отметил, что вторым важным словом 1990 года было доверие.

«Выбирая Верховный Совет, народ выразил доверие людям, в сердца которым вложил жажду восстановления независимого государства. И это доверие не было предано», – сказал он.

В своей речи в среду Г. Науседа назвал первым фактическим президентом восстановленной Литвы, председателя Верховного Совета-Восстановительного сейма Витаутаса Ландсбергиса. 

«Президент Витаутас Ландсбергис – да, я не ошибся, Президент, поскольку в этом слове лучше всего отражаются те дела, которые он совершил как руководитель государства, – он был тем человеком, чье лидерство 30 лет назад было очень важной частью восстановления независимой Литвы. Печально, что отныне 11 марта Витаутас Ландсбергис будет вспоминать и как личную утрату. Соболезнования, Президент», – сказал Г. Науседа.

Во вторник на 91-ом году жизни скончалась супруга В. Ландсбергиса Гражина Ручите Ландсбергене.

Ранее были инициативы присудить В. Ландсбергису статус президента или главы государства и связанные с этим гарантии, однако они потерпели крах. 

В. Ландсбергис руководил Верховным Советом в 1990 году, когда 11 марта был принят Акт о восстановлении независимости. В период его руководства Литва смогла противостоять экономической блокаде СССР и приобрела международное признание. 

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