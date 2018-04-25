Президент Г. Науседа: 11 марта в Литве связано с единством

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Думая о 11-марта 1990 года, мы чаще всего вспоминаем единство, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.

«У нас была одна идея, одно острое желание, дух (движения -BNS) «Саюдиса», вокруг которых вращалась вся Литва. Единство было той силой, которое раскололо империю», – заявил президент в среду на церемонии поднятия флагов Балтийских стран у здания парламента.

По его словам, подписанты Акта независимости были очень разными людьми, с различными партийными взглядами, однако их объединяла идея – независимая Литва.

«Может ли Литва сегодня надеяться на подобное единство? Есть ли у нас идея, которая могла бы сплотить на общую работу людей различных политических взглядов? Есть ли у нас идея, которая бы призывала вместе не разрушать, а создавать?», – акцентировал президент.