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Президент Г.Науседа: карантин – болезненный, но необходимый шаг для защиты людей

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Вводимый с понедельника карантин в Литве – это болезненный, но необходимый шаг для защиты людей, заявил литовский президент Гитанас Науседа. 

«Я поддерживаю решение ввести в Литве карантин. Это очень болезненный, но необходимый шаг для того, чтобы смягчить влияние болезни коронавируса (COVID-19) на общественное здоровье и защитить наиболее уязвимые группы населения», – написал президент на страничке в социальной сети «Фейсбук».

«Поэтому я призывают всех жителей Литвы сплотиться, позаботиться о собственном здоровье и здоровье близких, следовать официальным рекомендациям», – отметил президент.

Он акцентировал, что Литва не является одной в борьбе с этой болезнью, все больше стран Евросоюза закрывают границы, чтобы защититься.

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Президент отметил, что знает, что в связи с этим возникают трудности у граждан Литвы и других стран ЕС, которые находятся не на родине, но хотят вернуться. По его словам, перед лицом кризиса также важно сохранять свободное передвижение товаров. 

«Вот почему я обратился к председателю Совета руководителей Европы Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом более тесно координировать ответ на кризис с COVID-19», – написал Г. Науседа.

Он также призвал в ближайшее время обсудить эту ситуацию в Совете руководителей Европы. 

С тем, чтобы остановить распространение вируса, правительство с понедельника вводит в стране карантин, во время которого в Литву будет запрещен въезд иностранцам, а из Литвы запрещено выезжать гражданам Литвы, за редким исключением. 

На время карантина закрываются кафе, магазины товаров не первой необходимости, в храмах не будут проходить службы. Ранее правительство остановило обучение в школах, университетах, работу детских садов. 

В мире новый коронавирус выявлен более чем у 155 тыс. человек, 5,8 тыс. скончались, 72,5 тыс. выздоровели. 

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