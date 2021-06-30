Президент Г. Науседа подписал уточенный госбюджет на 2021 год

«Коррекция бюджета сейчас необходима, мы должны выделять большие средства на укрепление охраны границы с Беларусью и на оборону. Поэтому я решил подписать этот уточненный бюджет. Однако перенос решения вопросов социального неравенства на осень компрометирует обязательства правящей коалиции создавать государство, в котором все бы чувствовали, что их ценят, и что они важны», – отметил президент в пресс-релизе.

Ранее он предлагал сейму вместе с уточенным бюджетом повысить не облагаемый налогами минимум на 50 евро до 450 евро, чтобы повысить доходы людей, получающих минимальные средства, однако парламентский Комитет по бюджету и финансам решил взяться за этот вопрос лишь осенью.

По словам Г. Науседы, позитивно то, что в измененном плане госбюджета ожидаемый показатель дефицита госфинансов составляет 6,9% внутреннего валового продукта (ВВП) – что меньше, чем в представленном в мае проекте уточнений бюджета (8,4%), и меньше, чем при утверждении бюджета в конце прошлого года (7%).

Президент положительно оценивает том, что измененный бюджет внесены первые согласованные на саммите ЕС инвестиции Фонда восстановления Европы – 149 млн евро, которые будут способствовать «зеленой» и информационной трансформации Литва на пути к экономике высокой добавленной стоимости.

Г. Науседа считает позитивным то, что дополнительные средства в бюджете выделяются на универсальные выплаты одиноким людям, на меры по трудоустройству людей с недугами.

Доходная часть уточненного бюджета составляет 12,437 млрд евро (включая 2,777 млрд евро средств помощи Евросоюза и другой международной финансовой помощи), расходная часть — 16,615 млрд евро (3,180 млрд евро). Дефицит бюджета составит 4,177 млрд евро, а государственный долг — до 49,9% ВВП.