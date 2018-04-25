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Президент Г.Науседа: сила Балтийских государств заключается в единстве

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Президент Г.Науседа: сила Балтийских государств заключается в единстве

  • Фото lrp.lt/Робертаса Дачкуса

В Риге состоялась встреча Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом и Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Сила Балтийских государств заключается в единстве, поэтому я убежден, что регулярные встречи президентов являются лучшей платформой для обсуждения направлений развития стратегического сотрудничества, будущих целей и вызовов. Мы должны вместе следить за геополитическими процессами и укреплять общие позиции при формировании политики Европейского союза и НАТО», — сказал Гитанас Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что, несмотря на довольно быструю реализацию совместных стратегических инфраструктурных проектов, важно, чтобы они получили наивысший политический приоритет. «Я предложил уделять на президентском уровне постоянное внимание синхронизации энергосистем Балтийских стран с сетями континентальной Европы и проекту Rail Baltica, а также поручить правительствам сделать приоритетом все связанные с этими проектами задачи и ускорить их реализацию», — сказал глава Литвы после трехсторонней встречи.

Говоря об энергетической безопасности, Гитанас Науседа подтвердил позицию о том, что Белорусская АЭС остается вызовом для всего ЕС в связи с проблемами обеспечения ядерной безопасности, которые требуют незамедлительного решения. Президент подчеркнул необходимость консолидации позиций Литвы, Латвии и Эстонии в отношении Белорусской АЭС, особенно что касается блокировки поставок «грязной» электроэнергии.

На встрече обсуждались проблемы региональной безопасности, итоги саммита НАТО в Лондоне, который подтвердил, что даже в самых сложных обстоятельствах Альянс способен демонстрировать единство и солидарность. Президенты подчеркнули необходимость развития еще более тесного сотрудничества в области обороны и укрепления трансатлантической связи, которая является незаменимой и жизненно важной в деле обеспечения безопасности во всей Европе.

Обсуждая обстановку в сфере безопасности, президенты Балтийских государств отметили, что все три страны выделяют 2 процента ВВП на финансирование обороны. «НАТО является основой нашей безопасности, однако в первую очередь мы должны сами позаботиться о собственной безопасности. Мы не можем иметь коллективную безопасность бесплатно. Инвестиции в обороноспособность – необходимы. Для нас, Балтийских стран, это не прихоть, а необходимость, особенно учитывая нашу геополитическую ситуацию», — сказал глава Литвы.

Большое внимание во время встречи было уделено вопросам будущего Европы, многолетнему бюджету ЕС, Брекситу, Восточному партнерству, отношениям с третьими странами и многосторонним форматам регионального сотрудничества.

По словам Президента Гитанаса Науседы, заседание Европейского совета, состоявшееся на прошлой неделе, четко продемонстрировало, что мы все должны консолидировать свои усилия, чтобы добиться лучшего результата в вопросе многолетнего бюджета. Бюджет ЕС должен быть справедливым, сбалансированным и отвечать поставленным высоким целям. Важно сохранить твердую и единую позицию  в вопросе финансирования политики сплочения, которая вносит значительный вклад в развитие экономики ЕС и реализацию «зеленых» целей.

После переговоров в Рижском замке президенты Литвы, Латвии и Эстонии посетили городской Рождественский базар и временно расположенную там радиостудию.

Пресс-служба Президентуры

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