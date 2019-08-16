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Г.Науседа: Германия и Литва согласны, что Nord Stream 2 должен учитывать интересы Украины

Фото gazprom.ru

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель они пришли к единому мнению, что при прокладке газопровода «Северный поток 2» (Nord Stream 2) следует уважать интересы Украины.

Г. Науседа сказал, что на встрече выразил «довольно скептическое отношение» к этому проекту, после реализации которого по дну Балтийского моря Германии намечается поставлять российский газ, в обход Украины, стран Балтии и Польши.

«Это определенная опасность и удар по диверсификации поставок энергоносителей в Евросоюзе (ЕС)», – сказала А. Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине.

«Есть еще один очень важный вопрос – это интересы Украины, интересы транзита газа через страну, и тут уважаемая госпожа А. Меркель согласилась с тем, что эти интересы Украины следует учитывать», – сказал президент Литвы.

Прокладкой почти завершенного газопровода Nord Stream 2 руководит российский «Газпром». Проект также финансируется немецкими, голландскими, австрийскимии французскими предприятиями. Сторонники газопровода говорят, что благодаря ему газ подешевеет.

BNS

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