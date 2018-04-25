Президент и Премьер-министр обсудили ситуацию и меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19

Фото Президентуры/Робертас Дачкус

В пятницу Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в режиме видеосвязи обсудил с Премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 и меры по предотвращению ее распространения.

Президент призвал Премьер-министра как можно быстрее организовать надлежащее обеспечение медицинских работников индивидуальными средствами защиты, помочь гражданам Литвы вернуться домой, обеспечить безопасный транзит граждан других стран через территорию Литвы. Глава государства и Премьер-министр также обсудили меры экономического стимулирования и поддержку наиболее уязвимых групп населения.

По утверждению Президента, несмотря на объявленный в стране карантин, мы должны обеспечить, чтобы граждане Литвы имели возможность безопасно вернуться домой сухопутным, морским и воздушным транспортом, чтобы возвращающиеся в свои страны граждане Европейского союза могли пересекать территорию Литвы с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Гитанас Науседа отметил, что в этот период крайне важное значение имеет слаженное взаимодействие всех государственных структур, а также обмен информацией между центральной властью и органами местного самоуправления.

Президентура ЛР. Группа по вопросам коммуникации