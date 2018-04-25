Президент и премьер обсудят меры поощрения экономики, повышение доходов населения

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквярнялис во вторник обсудят меры поощрения экономики и возможности повышения доходов населения в нынешней ситуации.
Это сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.
В целях смягчения последствий коронавируса для экономики правительство в середине марта приняло план стимулирования экономики и поддержки бизнеса стоимостью 5 млрд евро.
Офис президента утверждает, что по его инициативе были утверждены дополнительные субсидии для самых малых предприятий с числом работников до девяти. Г. Науседа также предлагает временно снизить с 20% до 15% подоходный налог.
Г. Науседа в понедельник представил это предложение лидерам парламентских фракций.