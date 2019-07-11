Президент Ирана назвал условия переговоров с США

Фото kremlin.ru

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Американские власти должны извиниться перед иранским народом и отменить свои санкции, если хочет переговоров с Тегераном. Об этом сказал президент Ирана Хасан Роухани, сообщает РИА Новости.

«Если они (власти США – ред.) думают, что переговоры – это выход из существующей ситуации, то они должны отменить санкции и вернуться к своим обязательствам. Если вы искренни в том, что говорите, то должны отменить все санкции и попросить прощения у иранской нации за ошибочные действия, предпринятые вами», – сказал Роухани на заседании правительства.

Ранее стало известно, что Роухани не считает обогащение урана нарушением ядерной сделки. Он полагает, что Иран действует исключительно в рамках этого соглашения.

Также в Иране анонсировали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат его интересы «перед лицом экономического терроризма США». Глава МИД Ирана отмечал, что все предпринятые шаги Ирана «обратимы».