Президент Казахстана Токаев объявил внеочередные президентские выборы

Он также заявил, что заработают новые механизмы формирования парламента и маслихатов (региональный парламент) по партийным спискам и одномандатным округам. По словам президента, это приведет к увеличению количества политических партий и усилит конкуренцию.

Токаев также предложил ограничить президентский мандат одним сроком в семь лет без права переизбрания, пишет казахстанское издание «Власть».

Кроме того, Токаев объявил амнистию для участников январских протестов. «Национальное единство нам нужно как воздух. И те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур — наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным», — сказал президент.

Он отметил, что амнистия не коснется организаторов беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цен на газ, которые переросли в серьезные столкновения. Митингующие начали требовать отставки действующей власти. В результате на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны, а затем возглавил Совет безопасности, председателем которого ранее был бывший президент страны Нурсултан Назарбаев.

После протестов в стране начались перестановки на руководящих постах в органах власти и крупных компаниях.