Президент: Л. Линкявичюсу и Р. Кароблису нужен период «политического остывания»

«Если мы точно не словам, а делами и своими действиями хотим добиваться деполитизации дипломатической службы, то мы должны применять такой период политического охлаждения», – добавил он.

У главы государства не претензий к работе бывших министров.

«У меня нет никаких претензий их работе в качестве бывших министров. Более того, если вы вспомните, то я очень активно участвовал в том, чтобы господин Р. Кароблис был назначен министром обороны в то время, когда правительство Саулюса Сквярнялиса отдала свои полномочия и одна из партий претендовала на пост министра обороны», – сказал президент.

Бывшие министры иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс и Раймундас Кароблис в ближайшее время будут работать послами по особым поручениям в Департаменте по делам Европейского союза (ЕС) Министерства иностранных дел (МИД).

Л. Линкявичюс вернулся на дипломатическую службу 11 января, Р. Кароблис должен начать работу в следующий понедельник, 25 января, информировала BNS пресс-атташе министра ИД Витауте Шмайжите.

Министерские должности эти дипломаты занимали до 11 декабря, когда было приведено к присяге новое правительство Ингриды Шимоните.

Как стало известно из источников, в последние месяцы обсуждалось, что Л. Линкявичюс и Р. Кароблис могли бы стать послами Литвы в Брюсселе и Вашингтоне, однако президент Гитанас Науседа такие предложения отклонил.