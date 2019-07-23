Президент Латвии надеется на более тесное сотрудничество с Литвой в энергетике

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Латвия и Литва могли бы более тесно сотрудничать в энергетике, а европейская армия могла бы быть дополнением к оборонной и внешней политике, но не противовесом НАТО, заявил латвийский президент Эгилс Левитс.

«Литва является важнейшим внешнеторговым партнером Латвии. Конечно, это очень хорошее достижение. Кроме того, мы координируем свои позиции в Евросоюзе. Я считаю, что это сотрудничество могло бы быть более тесными и в таких сферах, как энергетика, рынок, газовый рынок. Здесь есть возможности укрепления сотрудничества наших политиков», – заявил руководитель Латвии в интервью порталу 15min.lt накануне визита литовского президента Гитанаса Науседы в Ригу.

По словам Э. Левитса, подход к инвестициям Китая должен быть глобальным и подход всех стран Евросоюза должен быть одинаков: «Поскольку индивидуальный подход не будет выгодным для страны. Я бы сказал, что если инвестиции помогают нашей экономике – это необходимое условие – они приветствуются».

В ответ на вопрос по позиции об европейской армии, Э. Левитс ответил, что НАТО является краеугольным камнем обороны и внешней политики, и европейская армия должна дополнять альянс, а не быть его противовесом.

«Если посмотреть на проект европейской армии более внимательно, то в проекте идет речь о более тесном сотрудничестве между армиями европейских стран, входящих в НАТО. Мы поддерживаем более тесное сотрудничество вооруженных сил с нашими партнерами по НАТО, однако это не должно создавать конкуренцию НАТО», – отметил он.

Латвийский парламент избрал Э. Левитса президентом в конце мая.