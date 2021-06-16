Президент Литвы Г. Науседа находится с визитом в Швеции

На встречах с руководителями Швеции Г. Науседа обсудит возможности укрепления двухсторонних отношений Литвы и Швеции, вопросы, связанные с Евросоюзом и безопасностью региона, положение в Беларуси, инициативу Восточного партнерства ЕС, охрану восточных границ блока и управление потоками нелегальной миграции, проблемы безопасности Белорусской АЭС, сообщила администрация президента Литвы.

Также будет обсуждаться экономическое сотрудничество, взаимодействие в сферах науки и культуры, будет отмечено 100-летие установления дипломатических связей и 30-летие из восстановления.

В Стокгольмской ратуше президент Литвы вручит государственную награду за заслуги перед Литвой председателю городского совета Стокгольма Сеселии Бринк.

Он также посетит Королевский арсенал Стокгольма, где хранится одна из крупнейших коллекций литуанистических ценностей XVI–XVIII веков.