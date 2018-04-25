Президент Литвы Г. Науседа назначил И. Шимоните премьером

В среду литовский президент Гитанас Науседа подписал декрет о назначении парламентария Ингриды Шимоните премьер-министром страны.
После одобрения кандидатуры премьера сеймом и президентского назначения премьер-министр в течение 15 дней после своего назначения президентом должен представить сейму сформированное им и утвержденное президентом правительство, вынести на рассмотрение сейма правительственную программу.
Кабмин получает полномочия к действию, когда сейм одобряет его программу. До начала работы премьер и министры должны дать присягу на заседании сейма.
В среду Г. Науседа начинает встречи с предложенными И. Шимоните кандидатами в министры. Ранее с большинством кандидатом встретились президентские советники.
Ингрида Шимоните в 2009 – 2012 годах была министром финансов в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса, работала в правлении Банка Литвы (Центробанка), возглавляла парламентский Комитет по аудиту. В парламенте прошлого созыва она входила во фракцию консерваторов, но не являлась членом этой партии.
Она родилась в Вильнюсе, является экономистом по образованию. Кандидат в премьеры знает английский, польский, русский и шведский языки, в качестве своего увлечения называет книги.