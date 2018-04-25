Президент Литвы Г. Науседа назначил И. Шимоните премьером

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

В среду литовский президент Гитанас Науседа подписал декрет о назначении парламентария Ингриды Шимоните премьер-министром страны.

После одобрения кандидатуры премьера сеймом и президентского назначения премьер-министр в течение 15 дней после своего назначения президентом должен представить сейму сформированное им и утвержденное президентом правительство, вынести на рассмотрение сейма правительственную программу.

Кабмин получает полномочия к действию, когда сейм одобряет его программу. До начала работы премьер и министры должны дать присягу на заседании сейма.