Президент Литвы Г. Науседа обсудит с главами ЕС контроль над COVID-19

В четверг литовский президент Гитанас Науседа примет участие в заседании саммита руководителей Евросоюза.
На нем основной темой будет управление ситуации с COVID-19.
«Лидеры стран обсудят усиление координированного ответа ЕС на пандемию, стратегии тестирования и вакцинирования», – сообщил BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.
Одиннадцатого ноября ЕС объявил экстремальное положение в сфере общественного здоровья, а также взялся за создание нового агентства по контролю над болезнями, и готовит общий план подготовки к кризисам, сходным с нынешней пандемией коронавируса.
С марта, когда COVID-19 достиг городов Европы, на континенте скончались минимум 311 тыс. из 13 млн зараженных, а большинство стран уже охватила вторая волна.