Президент Литвы Г. Науседа: посткарантинные актуальные задачи

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

На состоявшейся на минувшей неделе возле Президентского дворца пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что настало время говорить не только о борьбе с коронавирусом, но и об экономике.

Сценарий выхода из карантина

Гитанас Науседа сказал, что поддерживает избранный правительством постепенный выход из карантина, назвав этот план осторожным и консервативным, сообщает BNS.

Глава государства отмечает, что Литве удалось стабилизировать распространение коронавируса, и призывает не разрушать того, что «мы создавали большим трудом, очень кропотливо, в определенном смысле и за счет психологического напряжения людей».

«Если в этой ситуации можно быть предельно осторожными, то я это только приветствую. Ведь дилемма, возможно, выглядит как выбор между экономикой и здоровьем в краткосрочном периоде, но в долгосрочной перспективе такого выбора у нас нет», – сказал на пресс-конференции Г. Науседа.

«Наше злоупотребление здоровьем может завершиться и очень большими экономическими убытками на более позднем этапе, если мы это сделаем (выйдем из карантина. – BNS) слишком рано и совершим ошибку на каком-либо этапе», – отметил президент.

Он сказал, что избранный правительством путь выхода из карантина «является консервативным, осторожным, основанным на документе, который Еврокомиссия представила на публичное обсуждение. Одним из его принципов является предоставление большей свободы бизнесу, постепенный выход из карантина после того, когда можно будет убедиться, что это не вызовет негативных последствий в смысле здоровья, и только потом двигаться к следующему этапу».

«Если после предоставления большей свободы для бизнеса возникнут новые вспышки заболевания и какие-то негативные явления, то придется приостановить эту либерализацию», – отметил президент.

Напоминаем, что на минувшей неделе после месячного запрета правительство Литвы разрешило некоторым видам бизнеса возобновить работу.

Глава государства считает, что переход к следующему этапу возможен только после того, когда распространение вируса будет обуздано. Он также сказал, что сценарий, когда из-за непродуманных шагов вновь придется вернуться к более строгим мерам, является неприемлемым.

Поддержка бизнеса

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что если бизнес не будет своевременно получать помощь, то, возможно, придется менять некоторые законы, чтобы средства поступали предприятиям как можно быстрее, сообщает BNS. «Если иногда этот вопрос не получается решать процедурно, я думаю, что есть предпосылки для определенных законодательных инициатив, конкретно что касается долговых обязательств», – заявил Г. Науседа журналистам.

«К сожалению, многочисленные процедуры, сроки неудовлетворительные, время идет, предприятия не получают денег, которые необходимы сегодня, а не завтра, не послезавтра», – сказал президент.

Гитанас Науседа сообщил, что в связи с коронавирусом обсуждается предложение снизить налог на прибыль для компаний, которые во время кризиса сохраняют работников. Такая льгота может применяться в течение трех лет.

«Возникают возможности применять налоговые льготы, к примеру, мы думаем о перспективе сокращения тарифа налога на прибыль на три года при условии, что предприятие сохраняет количество работников без сокращений в этот период», – сказал Г. Науседа журналистам.

В данный момент в Литве действуют три тарифа налога на прибыль – 15-процентный и льготные в 10 и 5%, уточняет BNS. Льготные тарифы в основном применяются для малых предприятий и для вновь создаваемых, доходы которых за облагаемый налогами период не превышают 300 тыс. евро и у которых до 10 работников.

Между тем президент считает, что государственное регулирование цен возможно только в исключительных случаях, когда возникает необходимость в особых мерах, например, если в стране объявляется чрезвычайное положение.

На повестке дня – создание госбанка

В связи с кризисом из-за коронавируса имеются благоприятные условия для учреждения государственного банка, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Идею такого банка глава государства выдвигал и ранее. «В данный момент сложились очень благоприятные условия, чтобы поговорить о государственном банке», – заявил Г. Науседа журналистам.

По его словам, в такой ситуации это может быть не обязательно банк, а, к примеру, фонд развития. «Назовем ли мы его банком или фондом развития – важно, что этот фонд или банк будет способствовать конкурентоспособности экономики Литвы и определит перспективы на будущее», – сказал Г. Науседа. По словам президента, он обсуждал это с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом, и уже есть немалые наработки.

О необходимости создания государственного банка Г. Науседа упоминал еще в прошлом году. Он говорил, что его создание «не должно быть табу». Однако министр финансов Вилюс Шапока высказал мнение, что учреждение госбанка — дорогое и рискованное предприятие, в этой идее сомневался и председатель правления Центробанка Литвы Витас Василяускас, напоминает BNS.

Президент – за диалог с Беларусью

Прежний либеральный подход властей Беларуси к распространению коронавируса изменился, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, в любых обстоятельствах диалог с этим государством необходим, поскольку экономическая жизнь продолжается.

«Я считаю, что диалог необходим. Думаю, что определенные изменения в поведении соседней страны вызваны и тем, что ранее оценивали ситуацию слишком либерально», – заявил Г. Науседа.

«Да, риторика разная, я не возьмусь сейчас оценивать ее, однако ясно, что Беларусь, ее власти ответственны за контроль над распространением коронавируса в своей стране, а мы ответственны за контроль над этим кризисом и эпидемией в нашей стране. Мы будем делать все, чтобы не было никаких ни внешних, ни внутренних угроз для нашего здоровья», – добавил он.

В начале апреля представители Литвы выражали беспокойство по поводу ситуации с коронавирусом в Беларуси, поскольку соседнее государство могло превратиться в неконтролируемый очаг. Тогда президент этой страны Александр Лукашенко иронизировал, что не видит нигде летающего вируса, проходили массовые мероприятия, спортивные соревнования. А. Лукашенко призвал главу Литвы заниматься «своим вирусом», проинформировал BNS.

«Мы продолжаем диалог, он идет в экономической жизни, товарные составы следуют в Клайпедский порт, продолжается экономическое сотрудничество», – сказал Г. Науседа.

Президент напомнил, что другая болезненная тема – завершение строительства у границы Литвы, в Островце, белорусской атомной станции.

Информация «ЛК», BNS