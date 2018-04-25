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Президент Литвы Г.Науседа призывает жителей сохранять спокойствие

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас в связи с подтверждением первого случая коронавируса COVID -19 в Шяуляй,  призвал жителей страны сохранять спокойствие и следовать официальным рекомендациям.

«В данный момент всем жителям Литвы важно сохранять спокойствие, вести себя ответственно, руководствоваться официальными рекомендациями и делиться ими в своем ближнем окружении –с родственниками, друзьями и коллегами»,  – отметил президент в пресс-релизе.

Г. Науседа подчеркнул, что в данный момент «нет абсолютно никаких оснований для паники, поэтому следует давать отпор тем, кто сознательно или несознательно распространяют выдуманную или заведомо ложную информацию». 

Он также сказал, что можно доверять компетенции специалистов и способности ведомств контролировать ситуацию.  

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«После подтверждения информации о первом заболевшем, я хочу четко заявить, что мы можем доверять компетенции работающих специалистов и способности ведомств контролировать экстремальную ситуацию», – сказал Г. Науседа.

Глава государства, также предложил Государственному Операционному центру экстремальных ситуаций помощь специалистов президентской администрации. 

В пятницу в Литве был выявлен первый случай заражения коронавирусом  Литве. Он обнаружен у 39-летней жительницы Шяуляй, вернувшейся из Вероны (север Италии) на этой неделе. Женщина изолирована в Шяуляйской республиканской больнице.  

В мире уже зарегистрировано более 83 тыс. случаев заражения этим вирусом и 2,8 тыс. смертей от него. 

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