Президент Литвы Г. Науседа созывает ГСО по охране госграницы

На это заседание ГСО, кроме прочих должностных лиц и глав ведомств, приглашаются председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, министры внутренних и иностранных дел, глава Службы охраны госграницы Литвы, глава Ассоциации самоуправлений Литвы.

ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обеспечения безопасности и обороны государства. В него входят президент, являющийся верховным главнокомандующим вооруженными силами, премьер, председатель сейма, министр обороны и командующий армией.

Госсовет по обороне возглавляет президент.

В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Литовские должностные лица утверждают, что это – организованная белорусским режимом гибридная атака на Литву.