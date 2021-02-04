Президент Литвы Г. Науседа возможно созовет ГСО по БелАЭС

«Президент также думает о созыве ГСО, заседание которого может быть посвящено специально вопросам БелАЭС, нынешней ситуации», – добавила она.

По словам советника, Г. Науседа обсудит этот вопрос с президентами Латвии и Эстонии, поскольку между Балтийскими странами сохраняются трения по методике, призванной предотвратить попадание электроэнергии с БелАЭС на рынок Балтийских стран.

«Однако, опять же, мы ждем шагов со стороны министра энергетики, поскольку это должно быть его прерогативой», – сказала А. Скайсгирите.

В четверг на заседании Комитета сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что по его данным, половина поступающей в Литву и потребленной здесь электроэнергии третьих стран в данный момент производится на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. По его словам, Литва уже заплатила за электроэнергию с этой станции почти 4 млн евро.

Эти факты, по словам Д. Крейвиса планируется выложить на стол переговоров с Латвией и Эстонией как доказательство того, что подготовленная в прошлом году трехсторонняя методика торговли с третьими странами, которую Литва не утвердила, является порочной. В данный момент в Литве действует методика 2018 года, согласно которой Балтийские страны после запуска БелАЭС не закупают электроэнергию у России, за исключением Калининградской области.