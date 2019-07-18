Президент Литвы Гитанас Науседа: «Доверие избирателей стремлюсь оправдать»

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Президент Литвы Гитанас Науседа накануне инаугурации дал интервью представителям литовских средств массовой информации: нашей газете «Литовский курьер», а также газете «Kurier Wilenski» (издание на польском языке) и радиостанции «Znad Wilii».

— Господин президент, как и почему Вы приняли решение участвовать в выборах на высший пост в государстве?

— Может, это прозвучит слишком самоуверенно, но я считаю, что моя компетентность, профессиональный опыт, жизненная зрелость достигли такого уровня, что я мог бы предложить свои услуги использовать на благо государства. Я всегда говорил, выиграю я выборы или нет, но люди должны иметь возможность для свободного, демократического выбора, тем самым демократические выборы способствуют развитию и упрочнению демократии в стране.

Граждане Литвы сделали свой выбор. Сейчас идет интенсивная работа, и времени особо нет. Осознаю огромную ответственность и стремлюсь оправдать доверие избирателей.

— Вы шагнули из экономической сферы в политическую. Как эти сферы, на Ваш взгляд, взаимосвязаны? Насколько Ваш опыт экономиста необходим в политике? Не ощущаете ли недостатка политического опыта?

— Сферой моей деятельности была макроэкономика. Когда ты являешься макроэкономистом и анализируешь общие экономические тенденции, представляешь их — ведется обсуждение, и экономика становится политическим субъектом. С квалификацией экономиста достаточно быстро удается вникать и в другие сферы. Замечу, что я быстро обучаюсь, причем даже не ежедневно, а ежечасно.

— В качестве первого зарубежного визита Вы выбрали соседнюю Польшу, тем самым определив приоритеты внешнеполитического курса. Что сближает наши страны?

— Если раньше это были экономические, культурные связи, то сейчас спектр общих вопросов расширяется, это и вопросы энергетики, развития транспортной инфраструктуры, обороны. Для нас важны значение Сувалкского коридора в общей системе обороны, вопросы повышения мобильности передвижения военных сил через территорию ЕС в случае возникновения конфликта.

У нас с Польшей совпадают позиции в вопросах Восточного партнерства. Похожий взгляд у нас на ситуацию на Украине, как известно, мы участвуем в совместном военном подразделении – УкрПолЛитБриг. У нас одинаковая точка зрения на стремление Сакартвелло стать членом ЕС и НАТО.

Нам следовало бы и на европейском уровне более сплоченно представлять единые позиции, чтобы наш совместный голос громче и увереннее звучал, в том числе и по вопросам назначения руководства ЕС.

— Каковы, на Ваш взгляд, главные современные вызовы для Литвы?

— Прежде всего, непростая политическая ситуация, нет очевидного большинства в парламенте. Нужна политическая воля, выдержка для того, чтобы сформировать дееспособную коалицию, обеспечить ее эффективную работу в будущем. Сегодня важно сохранить преемственность избранного Литвой курса.

Финансовые возможности бюджета не столь впечатляющие, как было несколько лет тому назад, когда экономический рост был более значительным. Благоприятнее была и внешняя экономическая ситуация. И все-таки литовская экономика растет, возможности для пополнения доходных статей бюджета есть. Важнее всего сейчас сбалансировать бюджетные возможности с социальными вызовами. Эти приоритеты определены и в моей предвыборной программе, и в коалиционном договоре. На мой взгляд, это основной вызов на ближайшую перспективу.

— Литва обеспокоена возможным сокращением финансовой помощи ЕС после 2020 года. Насколько это будет болезненно для литовского бюджета? Как это может повлиять в целом на ситуацию в стране?

— Помощь сокращается, потому что мы достигли более высокого уровня благосостояния. Поток средств смещается на страны, которые значительно отстают от среднего уровня по ЕС. С другой стороны – есть Брекзит, который также может повлиять на европейский бюджет.

Центр тяжести сейчас должен быть перенесен на первоочередные проекты, которые необходимо осуществлять, в их числе: инфраструктурные проекты, проект электроинтеграции в Европу, транспортные проекты (VIA BALTICA, RAIL BALTICA), закрытие Игналинской атомной станции и другие стратегические проекты. Их финансирование не должно сократиться из-за уменьшения помощи из европейских фондов.

Но есть и другой аспект этого вопроса. Например, литовские фермеры получают в три раза дотаций меньше, чем европейские фермеры. В результате они проигрывают в конкурентной борьбе, да и с моральной точки зрения это несправедливо. По таким и подобным вопросам мы должны занять определенные позиции и вести переговоры. Конечно, каждая европейская страна будет стараться представить свои неопровержимые аргументы, но на это и есть дипломатия, чтобы найти лучшее, взаимоприемлемое решение.

— Несмотря на непростые литовско-российские взаимоотношения, наши страны связывает экономическое сотрудничество. Россия – главный торговый партнер Литвы. Каково будущее этих межгосударственных взаимоотношений?

— Я бы очень хотел, чтобы взаимоотношения с Россией были лучше. Но есть независящие от нас причины, которые не позволяют их улучшить. Прежде всего, это отношение России к Украине. Агрессивность и экспансия действуют с 2014 года. Сегодня пока нет позитивных перемен: та же риторика, та же агрессия в отношении Украины. Кроме того, случился конфликт в Керчи, взяты в заложники моряки. Даже решение Международного суда по морскому праву об освобождении моряков не изменило ситуации. Некоторые действия не позволяют отозвать и экономические санкции в отношении России. Какое-либо отступление от наших позиций было бы расценено как отказ от принципиальных положений, наконец, как предательство по отношению к Украине.

Экономические отношения между Литвой и Россией поддерживаются. Россия остается одним из основных наших торговых партнеров. Но насколько удается отделить политику от экономики? Остаются сферы, где непосредственно сталкиваются политика и экономика, в частности, применение санкций – одна из них. Но в этом не виновата ни Европа, ни США, на это есть причины, создаваемые самой Россией.

— В Литве проходит внешняя граница Евросоюза. Наш ближайший сосед — Республика Беларусь. Говорят, что ближний сосед важнее дальнего родственника. Каковы перспективы двусторонних отношений?

— Мне бы очень хотелось позитивных перемен в отношениях с Беларусью. В отношении БелАЭС могу лишь повторить известные факты. Литва не должна покупать электроэнергию, произведенную на небезопасной станции. Этого не разрешает и наш закон.

Но есть и другие сферы, в которых мы сотрудничаем: экономические взаимоотношения, инфраструктурные проекты. Активнее можно было бы общаться и жителям наших стран. Мы бы хотели, чтобы эта соседняя страна, с которой у нас исторические, культурные, экономические связи, была как можно более самостоятельной в принятии решений, имела свое видение ситуации.

Хотел бы, насколько это возможно, оживить контакты с Беларусью. Пока проходят деловые, технические контакты на уровне министров, может, в дальнейшем возможны встречи и на самом высоком уровне.

— С целью привлечения туристов Беларусь ввела по некоторым направлениям упрощенный визовый режим. Недавно стало проще посетить и соседнюю Калининградскую область России. Можно ли ожидать позитивных перемен в визовом режиме между нашими странами?

— Надо проанализировать, как будет работать новый порядок прохождения границы. Думаю, что, посовещавшись с МИД, рассмотрим, что можно сделать в этом вопросе. Рядовые жители не должны страдать из-за превратностей политических отношений. У нас должна быть возможность лучше узнать друг друга, посетить туристические объекты, отдохнуть, а может, и просто съездить за покупками. Ведь чем больше мы узнаем друг о друге, тем меньше останется каких-то предвзятых стереотипов.

— Как изменилась Ваша личная жизнь, жизнь Вашей семьи после Вашего избрания?

— Скорее, более кардинально изменилась жизнь моей жены. Моя жизнь, какой была каруселью неотложных дел, такой остается и сейчас. Моя жена Диана до сих пор не была публичным человеком, это был ее выбор. Теперь же стала объектом пристального внимания и очень старательно и, на мой взгляд, успешно справляется с этой почетной обязанностью.

Да, личной жизни не осталось, лишь иногда встречаемся дома, иногда в президентуре, приветствуем друг друга. Дочери стараются не быть втянутыми в эту новую публичную жизнь, и я, как могу, им в этом помогаю. Мой отец, которому уже почти 90 лет, пока, как мне кажется, с удовольствием раздает интервью. Я ему по этому поводу не даю никаких рекомендаций, предлагаю самому решать, учитывая состояние здоровья, его собственное желание.

— Вы были общественным советником у президента Валдаса Адамкуса, продолжили с ним общение и в последующие годы. Планируете ли близко с ним сотрудничать сейчас?

— Более близкого сотрудничества трудно представить, ведь мы будем жить на расстоянии полсотни метров друг от друга.

С президентом Адамкусом я общаюсь на протяжении 15 лет. Встречаемся, дискутируем, спорим, советуемся. Безусловно, я и сейчас прислушиваюсь к его мнению, внешнеполитическому опыту, мне интересны психологические портреты людей, которые он дает. Более того, я считаю его своим учителем на политическом поприще.

— Благодарю за интервью.

Галина КУРБАНОВА.

Страницы биографии

Президент Гитанас Науседа родился 19 мая 1964 года в Клайпеде. Учился в Клайпедской средней школе № 5, в Клайпедской музыкальной школе, пел в хоре мальчиков «Гинтарелис».

В 1987 году окончил факультет экономики промышленности Вильнюсского университета по специальности «экономика».

1987–1989 гг. – аспирант экономического факультета Вильнюсского университета.

1987–2004 гг. – преподаватель экономического факультета Вильнюсского университета.

1990–1992 гг. – участник программы DAAD Мангеймского университета (Германия).

В 1993 году получил степень доктора социальных наук.

1993–1994 гг. – начальник Отдела финансового рынка Государственной службы по ценам и конкуренции.

В 1994 г. прошел практику по политологии в Бундестаге (Бонн, Германия).

1994–1996 гг. – заместитель начальника Отдела методики и анализа Департамента по надзору за коммерческими банками Банка Литвы.

1996–2000 гг. – директор Департамента денежно-кредитной политики Банка Литвы.

1998–2000 гг. – член правления Банка Литвы.

В 2004 г. работал советником Президента Валдаса Адамкуса.

2000–2008 гг. – советник председателя правления АО «Вильняус банкас».

С 2009 г. – доцент Школы международного бизнеса Вильнюсского университета.

2008–2018 гг. – советник президента SEB банка, главный экономист банка.

Жизненная философия президента: не стоит идти по головам, делай все, что в твоих силах.

Знание иностранных языков: английский, русский, немецкий.

Самая высокая ценность: свобода.

Люди, без которых невозможно представить свою жизнь: супруга Диана, дочери Гядайле и Угне.

Не любит: лицемерия.

Восхищает: безоговорочная любовь к Родине.

Любимое классическое произведение: Клод Дебюсси «Лунный свет».

Любимый цвет: насыщенный синий.

Нравится роль нападающего в футболе и баскетболе, а также часами играть в шахматы.

Завораживающая эстетика: большой теннис.

Заряд хорошего настроения: музыкальная группа Emerson, Lake & Powell.

Непревзойденный певец: Фредди Меркьюри.

Музыкальный диск для души: Питер Гэбриэл Scratch my back.

Источник: www.lrp.lt