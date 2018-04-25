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Президент Литвы говорит, что в этом году договориться о бюджете ЕС не удастся

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Позиции государств-членов Евросоюза (ЕС) в отношении будущего многолетнего бюджета Сообщества различаются слишком сильно, чтобы его можно было утвердить еще в этом году, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

Это глава государства заявил после состоявшегося в пятницу в Брюсселе первого раунда переговоров лидеров ЕС о бюджете на 2021-2027 годы.

«Не стану скрывать, что позиции сильно отличаются»,  – сказал журналистам Г. Науседа.

«Я более чем сомневаюсь, что это удастся», – ответил Г. Науседа, отвечая на вопрос, возможно ли достижение соглашения в этом году.

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Президент сказал, что из-за опоздания с утверждением бюджета в течение нескольких лет может пробуксовывать реализацию программ, финансируемых на европейские средства.

«Это может затянуть всю реализацию процессов как минимум на два года. Очень трудно выбрать – качество или скорость. Мы и сегодня могли бы очертя голову принять какой-то документ в соответствии с графиком, но вопрос, скольких бы осчастливил такой документ», – сказал президент.

Литва добирается, чтобы несмотря на сокращение общей казны ЕС в результате выхода Великобритании, прямые выплаты фермерам были бы приведены в соответствие со средним показателем в ЕС быстрее, чем предлагает Еврокомиссия (ЕК).

По словам Г. Науседы, в соответствии с намеченным Брюсселем планом, литовские фермеры должны получить выплаты, достигающие 78% среднего показателя таких выплат в ЕС, только в 2027 году.

«Мне пришлось пошутить, что если экстраполировать такой темп роста, то мы достигнем полной конвергенции в 2040 года, когда все мы, дамы и господа, будем довольно старые», – сказал президент.

Литва также надеется избежать в новом бюджете ЕС резкого сокращения конвергенционных средств – эта финансовая помощь выделяется на ликвидацию экономической отсталости менее развитых регионов, и обеспечить увеличение финансирования закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС).

Однако страны Западной Европы, которые больше платят в общую казну, хотят, чтобы бюджет был меньше, кроме того, они предлагают направить средства на новые сферы – миграцию, научные исследования и оборону.

Г. Науседа говорит, что предложил на саммите, чтобы бюджет составляло 1,11% общенациональных доходов, однако некоторые страны Запады «говорили только об одном проценте».

Председательствующая в ЕС Финляндия предлагает, чтобы бюджет был от 1,03% до 1,08%. 

Бурные дискуссии также вызывает предложение связать выделение средств с критерием верховенства права – против этого особенно возражают Польша, Венгрия и Румыния, которые Брюссель обвиняет в ущемлении независимости судов и других институтов.

BNS
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