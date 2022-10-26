Президент Литвы и король Бельгии будут наблюдать за международными учениями

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Президент Литвы Гитанас Науседа и король Бельгии Филипп, находящийся с визитом в Литве, в среду будут наблюдать за международными учениями «Железный волк 2022-II» на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде (в Швенченском районе, недалеко от Вильнюса).

С середины октября там проходят одни из крупнейших международных военных учений этого года.

В ходе учений 3,5 тысячи военных из Литвы и девяти других стран НАТО и стран-партнеров отрабатывают передислокационные, атакующие и оборонительные операции.

В учениях задействовано около 700 единиц боевой техники, в том числе танки немецкой армии Leopard, американские танки Abrams, боевые машины пехоты Vilkas литовской армии.

Военные тренируются по принципу «силы против сил», используемому в странах НАТО, когда один батальон ведет наступательные действия в отношении другого, а затем происходит обмен задачами.

Учения «Железный волк» проводятся два раза в год, они направлены на поддержку боеготовности пехотной бригады Geležinis Vilkas («Железный волк») литовской армии.

Эти учения завершатся 28 октября.

В Пабраде король Филипп также посетит бельгийских военных, несущих службу в дислоцированном в Литве международном батальоне НАТО.

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