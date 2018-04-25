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Президент Литвы: НАТО должен назвать Россию угрозой

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа, заявил, что собравшиеся в Лондоне лидеры стран НАТО должны назвать Россию угрозой альянсу. 

«Очень важно назвать Россию угрозой. Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО», – заявил литовский президент журналистам в Лондоне во вторник. 

«В данный момент, я считаю, что крупнейшая угроза мировому порядку, правилам, которые устанавливались десятилетиями, возникает именно по причине действий России», – добавил президент. 

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне саммита НАТО заявил, что альянс должен сконцентрировать внимание не на России, а на борьбе с терроризмом.

До сих пор в документах НАТО агрессивные действия России характеризовались как угроза евроатантической безопасности. Дипломаты утверждают, что французы могут попытаться смягчить такие положения в Лондонской декларации. 

Г. Науседа утверждает, что НАТО обязан не закрывать глаза на агрессивные действия России в Украине, Молдавии и Грузии. 

«Да, есть и терроризм, есть и укрепляющийся Китай, и подход к его экономической экспансии, но, прежде всего, мы не должны забывать о том, что на этом блюдце, если можно так выразиться, есть и Россия, и ее действия в Грузии, Молдавии, Украине, которые вовсе не закончились», – сказал Г. Науседа. 

«Не видеть этого значит не хотеть видеть мир таким, каким он является», – добавил литовский президент.

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