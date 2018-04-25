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Президент Литвы: необходимо оценить влияние всех решений на окружающую среду

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент призывает общественность, власти и бизнес объединиться для смягчения последствий изменения климата. Он обещает инициировать законодательные изменения, чтобы органы власти при принятии решений могли оценить их потенциальное воздействие на окружающую среду.

«Я инициирую поправки в Законодательный рамочный закон, предусматривающий обязательную оценку воздействия инициатив на окружающую среду, включая изменение климата. Кроме того, скоро двери Президентского дворца откроются для дальнейшего обсуждения вопросов окружающей среды и изменения климата. Я лично поддержу поиск консенсуса в отношении того, что мы можем и должны сделать для более зелёной и чистой Литвы», — сказал Гитанас Науседа на конференции «Неделя климата» в пятницу.

Он призвал бизнес, промышленность, неправительственные организации, муниципальные органы, экологические, научные и исследовательские учреждения присоединиться к инициативе «Зелёная Литва».

Тем не менее, Г.Науседа подчеркнул, что Европейскому союзу потребуются целенаправленные, социально справедливые и эффективные экономические преобразования, направленные на устойчивый рост, если ЕС хочет достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

«Имея это в виду, мы подписываем совместный документ с лидерами Латвии и Эстонии, предназначенный для обращения в Совет Глав Европы. Мы чётко заявляем о нашей приверженности климатически нейтральной экономике, но мы также отмечаем, что такие изменения также требуют и устойчивого финансирования», — сказал президент.

«Мы не можем допустить, чтобы адаптация к изменению климата и смягчение его последствий осуществлялись за счёт нашего благополучия. Инвестируя в более чистую и здоровую окружающую среду, мы также должны сохранить и повысить конкурентоспособность Литвы», — сказал Г.Науседа.

Окончательный в Литве Интегрированный национальный план действий в области энергетики и климата, как ожидается, будет утверждён до 18 декабря, а Европейской комиссии Национальный план на 2021-2030 годы будет представлен до конца этого года.

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