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Президент Литвы о Холокосте: мы можем лишь представлять, скольких поколений лишились

  • Nuotrauka LRP/R.Dačkaus

В четверг, находясь в Саду памяти литваков (евреев литовского происхождения), что в Жемайтийском национальном парке, президент страны Гитанас Науседа сказал, что можно лишь представить, скольких поколений страна и мир лишились из-за Холокоста. 

«Сегодня, возможно, осталось не очень много живых людей, переживших Холокост, но мы можем лишь представлять, чего мы лишились, сколько поколений, которые бы жили после этого, мы лишились, ведь все они могли внести вклад в развитие Литвы и всего мира», – сказал президент.

Он также добавил, что этот сад – удачно реализованная уникальная идея, увековечивающая память о многочисленной общине евреев, проживавшей в Литве.

На территории сада, напоминающего по форме контуры Литвы, увековечена память и о известных литваках. 

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Г. Науседа также сказал, что следовало бы предоставить возможность литвакам участвовать в жизни Литвы. 

Во время Холокоста нацисты и их местные пособники уничтожили в Литве более 90% еврейского населения, которое насчитывало более 200 тыс. человек.

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