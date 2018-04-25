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Президент Литвы организует встречу по проблемам экстремальных ситуаций и кризисов

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа на этой неделе организует встречу для обсуждения проблем экстремальных ситуаций и кризисов. 

Как сообщила президентская администрация, пожар на алитусском предприятии по переработке покрышек показал, что государство еще не готово должным образом к крупномасштабным инцидентам. 

В сообщении говорится, что во встрече во вторник примут участие премьер Саулюс Сквернялис, мэр города Алитуса Нериюс Цесюлис, глава Департамента противопожарной безопасности и спасения Саулюс Грейчюс. 

Г. Науседа утверждает, что когда в Алитусе пылал пожар, и возникла угроза здоровью людей, больше всего не хватало системной подготовке к ответу на сложившуюся экстремальную ситуацию и слаженного сотрудничества между ведомствами. 

«Руководитель страны видит необходимость исправить законодательную базу, сократить формальные препятствия для предоставления жителям своевременной помощи, а также взяться за решение вопросов технического обеспечения», – говорится в сообщении.

Пожар на складах компании Ekologistika, где хранились использованных автомобильных покрышек на территории площадью 2 тыс. кв. метров, возник 16 октября. Его тушили несколько дней, но на месте пожара до сих пор работают пожарники, поскольку сгоревшие покрышки еще тлеют и загрязняют воздух.

В течение нескольких дней после пожара в окрестностях фиксировалось значительное повышение загрязненности воздуха опасными веществами. 

В городе Алитусе и в районе были объявлены экстремальные ситуации. 

BNS
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