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Президент Литвы подчеркивает важность мирной передачи власти в США

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

После того, как протестующие в США штурмовали Капитолий, президент Литвы Гитанас Науседа акцентировал, что мирная передача власти является основной зрелой демократии, и отметил, что верит в демократию США.   

Такую запись в социальной сети Twitter президент сделал в среду вечером. 

«Мирная передача власти является признаком зрелой демократии, какой и являются США. Мы твердо верим в верховенство демократических ценностей в союзном государстве», – написал Г. Науседа.

В среду сторонники завершающего срок полномочий президента США Дональда Трампа штурмовали комплекс Капитолия, где законодатели собрались для утверждения победы на выборах избранного президента США Джо Байдена. 

В заседании Конгресса был сделан перерыв, в столице Вашингтоне был объявлен комендантский час. 

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