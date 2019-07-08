Президент Литвы приняла присягу судей

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала указ о назначении девяти судей районных судов и приняла их присягу, сообщает пресс-служба президентского дворца.

По словам главы страны, судьи должны будут доказывать свой профессионализм и честность при рассмотрении каждого дела. Также, по словам Дали Грибаускайте, важна полная независимость — способность выдерживать любое давление, подниматься над любым интересом.

Судьей Скуодской палаты Плунге назначили Дайнюса Гецявичюса, судьей Акмянской палаты Тельшяйского районного суда — Иоланту Ясутене, судья дворца Акмене, Шяуляйской палаты Шяуляйского районного суда — Ренату Мазиляускене.

Судьей Вильнюсского окружного суда стали Индре Пуканасите и Индре Савкинене.

Судьей Кедайняйской палаты Каунасского районного суда была назначена Даля Стаугене; Тельшяйской палаты Тельшяйского районного суда — Аида Стулпинене. В Акмянскую палату Тельшяйского районного суда назначили Юрате Жямгулене, а в Шяуляйскую палату Шяуляйского районного суда — Юргу Жулпе.

Президент пожелала судьям сил, здоровья, поддержки близких людей и верности данной клятве.

Информация пресс-службы Президентуры