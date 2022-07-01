Президент Литвы в Мадриде встретился с королем Испании Филиппом VI 

Президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в саммите НАТО в Мадриде, встретился с королем Испании Филиппом VI, сообщила в четверг президентская администрация.
«Испания является сильным союзником Литвы в НАТО и партнером в Европейском Союзе. Наши экономические связи с Испанией укрепляются, и в прошлом году товарооборот превысил один миллиард евро. Нам следует шире использовать потенциал сотрудничества в сферах с более высокой добавленной стоимостью – в науках о жизни, биотехнологиях, финансовых технологиях, лазерах, в сфере возобновляемых источников энергии», – сказал президент.
В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Литвой и Испанией и перспективы их развития, а также военная агрессия России в Украине и ее влияние на европейскую безопасность.
Президент поблагодарил Испанию за ее последовательный вклад в укрепление безопасности Литвы и Балтийского региона, особенно за участие в миссии воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии.
Науседа поздравил Испанию, которая отмечает 40-летие членства в НАТО, и поблагодарил за хорошо организованный саммит альянса.
Глава государства пригласил короля Испании посетить Литву по случаю столетия установления дипломатических отношений между Литвой и Испанией.
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