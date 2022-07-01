Президент Литвы в Мадриде встретился с королем Испании Филиппом VI 

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Литвой и Испанией и перспективы их развития, а также военная агрессия России в Украине и ее влияние на европейскую безопасность.

Президент поблагодарил Испанию за ее последовательный вклад в укрепление безопасности Литвы и Балтийского региона, особенно за участие в миссии воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии.

Науседа поздравил Испанию, которая отмечает 40-летие членства в НАТО, и поблагодарил за хорошо организованный саммит альянса.

Глава государства пригласил короля Испании посетить Литву по случаю столетия установления дипломатических отношений между Литвой и Испанией.

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