Президент Литвы в выходные будет отдыхать в Ниде

Литовский президент Гитанас Науседа проведет предстоящие выходные в Ниде, а в понедельник и вторник планирует работать оттуда.
«Президент проведет эти выходные на отдыхе в Ниде. А в начале следующей недели — в понедельник и вторник — будет работать, находясь в Ниде», — сказал BNS представитель главы государства Антанас Бубнялис.
По его словам, из Ниды президент в удаленном режиме, посредством конференц-связи будет общаться с советниками по вопросам проведения в жизнь мер стимулирования экономики, а в понедельник у него состоится беседа с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
«Во время беседы будут обсуждаться многолетняя финансовая программа и Европейский фонд восстановления», — сказал представитель Г. Науседы.
По словам А. Бубнялиса, во время беседы Г. Науседа изложит свою позицию относительно объемов многолетней финансовой программы, а также финансирования направлений конвергенционной, сельскохозяйственной политики во время кризиса.
Планируется также обсудить критерии распределения Европейского фонда восстановления, вопросы предстоящего форума программы Евросоюза «Восточное партнерство» и Белорусской АЭС.
Еврокомиссия собирается обнародовать обновленный проект бюджета Евросоюза в конце мая.