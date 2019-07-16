Президент Литвы встретился с участниками «Миссии Сибирь»

ФотоBFL/ Греты Скарайтене

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В понедельник литовский президент Гитанас Науседа встретился с участниками «Миссии Сибирь».

Как сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Айстис Забараускас, встреча состоялась в продолжение ежегодных встреч с участниками проекта экс-президента Дали Грибаускайте накануне каждой экспедиции.

«Мы просто продолжаем традицию», – сказал он.

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Десятидневная экспедиция начнется 17 июля.

Россия второй год подряд не разрешила участникам гражданской инициативы «Миссия Сибирь» ехать в Красноярск, чтобы приводить там в порядок захоронения ссыльных и политзаключенных. Поэтому, как и в прошлом году, было решено отправиться в Казахстан.

Участники экспедиции будут искать могилы литовцев, постараются встретиться с проживающими там соотечественниками или их потомками, посетят заброшенные советские лагеря и оставят там памятные знаки.

Проект «Миссия Сибирь» осуществляется с 2006 года. За этот период молодежные экспедиции посетили место ссылок и заключения литовцев в Сибири (Россия), Казахстане и Таджикистане и привели в порядок более полутораста захоронений.

В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было вывезено около 280 тыс. человек.

BNS